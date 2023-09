FC 24 per PS5 è già in sconto su AMAZON!

Fifa ha cambiato nome! Ebbene sì, lo storico gioco calcistico di EA Sports cambia nome dopo tanti anni. In realtà la sostanza è rimasta uguale, anzi! Il gioco anche quest’anno migliora e regalerà di sicuro ore e ore di divertimento a tutti gli appassionati. Oggi vi parliamo di un’ottima opportunità per accaparrarvi il gioco a prezzo scontato. EA Sports FC 24 è in sconto in versione disco per PS5 su Amazon a soli 75,99€: un prezzo più basso del 5% rispetto al listino del gioco.

Il gioco di calcio per eccellenza è tornato: ecco EA Sports FC 24

Come detto in apertura, quest’anno EA Sports ha deciso di cambiare nome al suo Fifa. Non preoccupatevi, il gioco è sempre bello, divertente e completissimo. Quest’anno però si chiama EA Sports FC 24. Come sempre, il titolo è disponibile per molte piattaforme, ma oggi vogliamo parlarvi dello sconto riservato a chi è in cerca della versione per PS5 con lettore ottico.

Quest’anno FC 24 offre la licenza di oltre 19000 giocatori, più di 700 squadre e oltre 30 campionati sparsi per tutto il mondo. Tra questi non mancano la Serie A, la Serie B oltre che la Champions League. Insomma, l’esperienza di gioco è davvero completa e sicuramente appassionerà tutti i videogiocatori che decideranno di acquistare il titolo.

Le moltissime modalità di gioco tra cui la carriera di tecnico e giocatore ti permetteranno di scendere in campo diventando il beniamino dei tifosi. Non manca la funzionalità cross-play che nel gioco online ti permetterà di sfidare giocatori che utilizzano altri sistemi e non solo PS5. Ovviamente, prima di acquistare il gioco, è necessario acquistare PS5 con lettore ottico. Puoi trovarla su eBay al 28% di sconto sul prezzo di listino: oggi costa solo 465€!

Se vuoi immergerti nel gioco di calcio più divertente e appassionante, non devi far altro che approfittare dello sconto Amazon del 5% sull’acquisto di EA Sports FC 24 che oggi costa solo 75,99€ in variante standard per PS5 con lettore ottico. Corri ad acquistare!

