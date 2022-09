Apple Watch Ultra, iPhone 14 Pro e nelle altre tre versioni, sono tutti dispositivi bellissimi e molto ambiti, ma oggettivamente anche abbastanza costosi, specie in un momento come quello che stiamo vivendo. D’altronde, però, si sa, la qualità si paga e allora come coniugare le due cose, ovverosia il desiderio o la necessità di acquistare un prodotto di livello senza avere a disposizione tutta la cifra necessaria?

La soluzione è ricorrere, se possibile, alla rateizzazione. Comprare a rate i vari iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max utilizzando una carta di credito, di debito, ricaricabile o PostePay, partendo da cifre intorno alle 267€ mensili, non è poi così difficile, specie se non si vuole restare a bocca asciutta. Soprattutto laddove è possibile accedere al prestito senza busta paga né finanziarie.

iPhone 14 Pro a rate, a tasso zero e senza finanziaria

Per la prima opzione bisogna avere un pizzico di fortuna e rientrare in certi parametri stabiliti da Amazon (anche se non sempre basta). Se infatti sei tra quei clienti che rientrano nei requisiti per usufruire del sistema di pagamento rateale del noto sito di e-commerce, puoi comprare il tuo iPhone 14 effettuando il pagamento in 5 o 12 rate mensili, senza alcun interesse.

A gestire il tutto, infatti, non è una finanziaria ma la stessa azienda, che consente semplicemente di ripartire il debito su più mesi, senza interessi, contratti o procedure complesse. Purtroppo, come scritto qualche riga sopra, non è per tutti: per potervi accedere occorre soddisfare questi requisiti minimi (e non è detto che basti):

Avere la residenza italiana. Possedere un account Amazon.it attivo da almeno un anno. Disporre di una carta di carta di credito o di debito valida, associata al proprio account. Per le rate va bene anche una prepagata, a condizione che nel proprio account sia indicata anche un’altra carta di credito o di debito tradizionale. L’account deve presentare una buona cronologia di pagamenti su Amazon.it.

Con la finanziaria

In caso contrario, bisogna affidarsi al supporto di una finanziaria. Per esempio sul sito Apple puoi portarti a casa i prodotti che ami con un piano di finanziamento conveniente. Ti basta navigare sul portale, scegliere il modello di iPhone che desideri e cliccare su Acquista, poi al momento di pagare richiedere il finanziamento. In estrema sintesi:

Al momento di pagare fai clic su Finanziamento

Concludi i tuoi acquisti

Pagherai in comode rate mensili Il finanziamento online non è disponibile per i prodotti acquistati con permuta o ricondizionati. Se la richiesta verrà approvata, riceverai un resoconto dettagliato di tutti i pagamenti. Esempio: € 600 (importo totale del credito) in 24 rate da € 27,66 TAN fisso 9,91% TAEG 10,64%. I finanziamenti tramite l’Apple Online Store sono forniti in collaborazione con AGOS DUCATO. Idem su Amazon. Nel caso non rientri tra coloro che hanno la possibilità di ripartire il debito su più mesi gratis, bisogna ricorrere al servizio offerto in collaborazione con l’istituto di credito specializzato Cofidis. In questo caso, quando selezioni l’opzione “Paga a rate con Cofidis” come metodo di pagamento, vieni reindirizzato a un modulo di domanda online sul sito web di Cofidis. Una volta completata, la tua domanda viene esaminata dalla finanziaria e il risultato viene fornito immediatamente online. Lo stesso vale per chi lavora in regime di partita IVA, che può accedere ad Amazon Business, il portale con tutte le offerte Amazon scorporate dall’IVA che semplifica la richiesta dei documenti fiscali e fornisce servizi specifici per aziende. E ora che avete tutto chiaro, se volete ordinare il vostro nuovo Melafonino, non vi resta che visitare questa pagina dove troverete elencati tutti i device della gamma iPhone 14, con tanto di link diretti a ciascun modello per facilitarvi l’acquisto. Comprali su Amazon

