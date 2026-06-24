Ferrari luce, boom di acquisti…ma non in Italia: il paese che sta impazzendo per il cavallino “elettrico“

Da una parte c’è chi la considera una svolta storica per il futuro del brand, dall’altra i puristi la vedono come una rottura con la tradizione tecnica ed estetica della casa automobilistica.

Nonostante le polemiche iniziali soprattutto in Europa, il mercato globale sta reagendo in modo inatteso, con un interesse crescente in diverse aree del mondo, in particolare in Asia.

Se in Europa e in Italia il modello ha generato reazioni contrastanti, in alcuni mercati asiatici la domanda risulta in forte crescita. In particolare, distributori ufficiali del marchio hanno registrato un aumento dell’attenzione da parte di clienti ad alto patrimonio e nuovi collezionisti.

In questi contesti, il concetto di supercar sta cambiando rapidamente: non è più solo una questione di motore termico o tradizione, ma anche di innovazione tecnologica e prestazioni elettriche avanzate.

Prestazioni estreme e tecnologia di nuova generazione

La vettura si distingue per un sistema elettrico estremamente avanzato, progettato per offrire accelerazioni fulminee e prestazioni da hypercar, con una gestione dell’energia altamente sofisticata.

Il pacco batterie ad alta capacità e l’architettura multi-motore consentono una distribuzione della potenza molto precisa. Il risultato è una supercar elettrica capace di competere con le sportive tradizionali in termini di velocità e reattività.

Asia e Medio Oriente guidano il nuovo interesse

Le dinamiche del mercato automotive mostrano un trend chiaro: l’interesse per le supercar elettriche di lusso cresce soprattutto in Asia e Medio Oriente, dove una nuova generazione di acquirenti è sempre più attenta a innovazione e tecnologia.

In queste aree, il modello potrebbe diventare non solo un simbolo di status, ma anche un oggetto da collezione e investimento nel lungo periodo, rafforzando la sua attrattiva oltre il valore puramente automobilistico.

Il debutto ha inevitabilmente diviso opinioni, generando discussioni anche nel mondo degli appassionati e tra figure storiche legate al marchio. Tuttavia, i primi segnali dal mercato indicano un interesse reale e concreto, soprattutto fuori dall’Europa.

Il futuro del modello dipenderà dalla sua capacità di consolidarsi in un mercato globale in trasformazione, dove tradizione e innovazione stanno iniziando a convivere in modo sempre più evidente, ridefinendo il concetto stesso di supercar.