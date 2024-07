Ferro da Stiro VERTICALE Ariete a SOLI 22 EURO: affare UNICO Prime Day

Se anche in vacanza vuoi avere vestiti sempre impeccabili e stirati alla perfezione, cogli al volo questa occasione speciale lanciata da Amazon! Oggi il Ferro da Stiro Verticale Ariete è disponibile a soli 22 euro con uno sconto Prime Day dell’11%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, hai ancora pochissime ore a disposizione!

Ferro da Stiro Verticale Ariete: tutte le modalità di utilizzo

Il Ferro da Stiro Verticale Ariete è un gadget tecnologico che ti svolterà letteralmente la vita in vacanza o se sei spesso in viaggio per lavoro.

Si tratta di uno strumento ottimo per rinfrescare rapidamente in ogni momento uno o più capi senza l’utilizzo dell’asse da stiro, quindi in modo pratico e super veloce.

Si caratterizza per un corpo slanciato e un’impugnatura ergonomica con finitura soft touch, così da poter stirare con leggerezza e senza fatica qualsiasi tipologia di indumento, anche quelli più delicati come le camicie in lino o in seta. I risultati saranno sempre impeccabili e duraturi nel tempo: i tuoi capi risulteranno perfettamente stirati e con una gradevole fragranza di fresco.

La modalità di utilizzo è davvero semplice, anche grazie ad un serbatoio estraibile che può essere riempito direttamente sotto al rubinetto o con l’apposito misurino. Nella promozione con incluse in dotazione anche spazzola pelucchi e spazzola con setole per ottenere risultati ottimizzati sui tessuti più difficili.

