OFFERTA A TEMPO: il Ferro da stiro Rowenta a un prezzo imperdibile!

Rowenta da anni aiuta le casalinghe a svolgere le faccende di casa in modo confortevole. Tra i suoi prodotti troviamo anche questo ferro da stiro Rowenta DW6040, dotato di Eco Intelligence, a Vapore, con una potenza pari a 2500W, una capacità fino a 0.3 L. E ancora, una piastra in acciaio inox, un utile sistema anticalcare che non lo danneggerà anche utilizzando l’acqua di rubinetto poco filtrata, molto comoda l’impugnatura ergonomica, mentre molto utile è la protezione antigoccia che non rovina gli abiti che si stanno stirando. Bene, avrai questo gioiello della stiratura a soli 69,99 euro, grazie allo sconto dell’8%!

Ferro da stiro Rowenta DW6040: caratteristiche tecniche

Questo sorprendente ferro da stiro Rowenta Eco Intelligence DW6040 combina risultati di stiratura eccellenti con il risparmio energetico. Molto preciso nello stirare, ha un’erogazione continua di vapore a 45 g/min, utile per rimuovere tutte le pieghe, anche degli indumenti più stropicciati. Ti consente anche di risparmiare in bolletta, grazie al sistema Eco Steam che permette di risparmiare fino al 30 % di energia. Sempre in ambito green, è realizzato con il 30% di materiale riciclato.

Molto importante il fatto che sia potente dall’alto dei suoi 2500 W combinato al getto di vapore da 180 g/min. La tecnologia Microsteam 400 HD 3De Laser antigraffio assicura una distribuzione ottimale del vapore, con piastra antigraffio e struttura 3De per un consumo energetico ottimizzato. L’impugnatura ergonomica consente di impugnarlo al meglio senza stancare polso e dita. Importante la funzione antigoccia che evita le macchie di acqua sul tessuto. Infine, la piastra di alta qualità assicura prestazioni di lunga durata e ottima scorrevolezza. Quindi durerà tanto anche in caso di utilizzi quotidiani.

Dunque, alla luce di tutto quanto detto fino a ora viene facile da capire che l’offerta che presentiamo oggi è irrinunciabile: il ferro da stiro Rowenta DW6040 Eco intelligence costa solo 69,90 euro, con uno sconto dell’8%!

