Il ferro da stiro ROWENTA finalmente in OFFERTA: stirare non sarà più un incubo

Diciamoci la verità: stirare è un incubo un po’ per tutti, soprattutto quando, per mancanza di tempo, si finisce per cumulare una montagna di abiti o quando si è alle prime armi e ci si mette il doppio perché si ha poca pratica. O, ancora, quando in casa ci ritroviamo un ferro da stiro malconcio, che sgocciola e non rimuove bene le grinze. Il che finisce pure per farci beccare gli improperi degli altri membri della casa. Puoi però dire addio a tutto questo grazie a questa allettante offerta: Rowenta VR7260 Easy Steam, ferro da stiro con Generatore di Vapore, 2200 W, Colpo Vapore 220 g/min, con Piastra in Acciaio Inox, Modalità Eco, Filtri Anticalcare, oggi lo paghi solo 99,99 euro! Grazie a uno sconto generoso pari al 33% di sconto! Ma affrettati, perché tanti altri vorrebbero accaparrarselo.

Ferro da stiro Rowenta VR7260: tutto ciò che devi sapere

Il ferro da stiro Rowenta VR7260 Easy Steam dice già tutto nel nome che porta: offre prestazioni potenti (fino a 5.4 bar) ed è dotato di un generatore di vapore e un serbatoio dell’acqua extra-large che lo rendono più rapido rispetto a un tradizionale ferro a vapore. Quindi, stirerai meglio e più velocemente. Grazie alla continua erogazione di vapore a 100 g/min riuscirai a eliminare ogni piega e vanta un tempo di riscaldamento di soli 2 minuti. La potenza da 2200 W e il colpo vapore da 220 g/min ti faranno vincere la sfida anche contro le grinze più ostinate e sui tessuti asciutti e spessi.

L’ampio serbatoio dell’acqua estraibile da 1,2 litri a riempimento continuo ti eviterà di doverlo riempire continuamente, quindi ti consente anche un risparmio di acqua e tempo. Ottima poi la piastra Airglide in acciaio inossidabile che assicura la massima scorrevolezza e una diffusione ottimale del vapore. Ben fatta poi la punta di precisione, in grado di raggiungere anche i punti più difficili per stirare facilmente orli stretti, cuciture e colletti. E’ anche delicato sui tessuti e resiste contro il calcare.

Dunque, il ferro da stiro Rowenta è ciò che ci vuole per stirare meglio e più velocemente. Sarà tuo a soli 99,99 euro!

