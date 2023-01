Festa degli innamorati: 5 idee regalo da Amazon per un San Valentino tech

San Valentino si sta avvicinando molto rapidamente, ma siete ancora in tempo per fare un bel regalo a chi vi sta a cuore. In un’epoca 2.0, i regali tech sono sicuramente tra i più gettonati anche per la festa più dolce dell’anno. Ma non è facile sorprendere chi è sempre aggiornato sulla tecnologia. Eppure siamo certi che non avete mai visto questi cinque prodotti che abbiamo trovato su Amazon, e che potrebbero ispirarvi per un’acquisto lampo.

Oral-B Pro 3, coppia di spazzolini

Ti serve un nuovo spazzolino elettrico, utile e dal design elegante? Con Amazon puoi averne addirittura due spendendo solo 84€ circa, invece che 129,99€, con un risparmio totale di ben 70,00€. promozione a tempo. Il tutto con spedizioni gratuite e veloci. Con questi dispositivi l’igiene orale non solo è più completa, ma diventa anche stilosa.

Tablet YUMKEM

Oggi i consumatori chiedono ai propri dispositivi la migliore esperienza di utilizzo nel mondo del lavoro ibrido, del divertimento e dell’apprendimento: con appena 88€ puoi infatti portarti a casa questo interessante dispositivo, con le spedizioni veloci e gratuite garantite da Prime. Col suo display da 10.1″, la RAM da 4 GB e la ROM da 64 GB, rappresenta un buon compromesso tra prestazioni, qualità e costo.

LG TONE Free FP5W

Gli eccellenti auricolari True Wireless LG TONE Free FP5W sono in super offerta con uno sconto incredibile del 57%. Le cuffie LG sono tra le migliori disponibili sul mercato e ideali per te che vuoi ascoltare la tua musica o i tuoi podcast ovunque tu sia. Prendile ora a soli 54€ su Amazon, con le spedizioni rapide e gratuite di Prime.

Specchietto trucco a LED con powerbank

Powerbank con specchio a LED. Questo originalissimo specchietto non solo permette alla mamma di specchiarsi per stare sempre in ordine, ma anche di non rimanere mai col cellulare o il tablet scarico. Grazie alla sua batteria integrata da 1600 mAh, è perfetto da avere sempre in borsa per controllare il trucco e ricaricare lo smartphone in caso di emergenza. Costa 33€.

Portagioie, collana e Rosa Eterna

Se stai pensando a un bel regalo, semplice ma estremamente raffinato per omaggiare con un piccolo gesto tua mamma, tua figlia o tua moglie, o chi ami di più, oggi su Amazon c’è il prodotto che fa per te, a un prezzo super conveniente. Questo portagioie contenente una Rosa Eterna e una collanina, infatti, con l’offerta di oggi costa appena 23€ con coupon.

Che ne dite? Il bello è che li trovate tutti su Amazon a prezzi estremamente concorrenziali e con le spese di spedizione gratuite. Che aspettate a ordinarne qualcuno e a fare o farvi un regalo originale?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.