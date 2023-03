Festa del papà: 10 idee regalo per tutti i GUSTI e tutte le TASCHE

Il 19 marzo è dedicato al nostro uomo preferito e per sorprenderlo in questa giornata speciale, abbiamo ideato una lista di gadget e accessori disponibili su Amazon, dove potete trovare tante idee per esaudire i suoi desideri e dove acquistare tutto l’occorrente per tante attività da fare con lui, oltre che per donargli la cosa più preziosa che ci sia: un momento speciale da vivere insieme.

Dieci idee per un regalo top a papà

Set barba e capelli di Braun. Questo taglia capelli è super utile, e ha davvero mille funzioni adatte per ogni papà: come regolabarba è per esempio efficace su barbe da 3-5 giorni e 7 giorni e più. Come tagliacapelli, grazie al motore adattivo e al selettore di precisione con 39 impostazioni di lunghezza a intervalli di 0,5 mm, ti semplifica l’esperienza di rifinitura. Tutto al modico prezzo di 34€.

Orologio da uomo cronografo analogico. BENYAR è una nota azienda del settore che offre una serie degli orologi classici. Questo che vi segnalo è dotato di copertura quadrante in vetro minerale resistente al 100% ai graffi, e una cassa in argento lucido. Il quadrante blu è multifunzionale, supporta cronografo e il tempo della giornata. L’orologio è resistente all’acqua fino 30M e si può sopportare sudore, pioggia accidentale o spruzzi d’acqua. Prezzo 42€.

Accessorio multiuso 14-in-1: coltello multiuso, martello, cavatappi, di tutto di più in questo bellissimo e originale accessorio. Realizzato in acciaio inossidabile con manico in legno, resistente, robusto e portatile, lo strumento multifunzionale include martello da carpentiere, utensile da taglio, pinza di bloccaggio, pinza a becchi piatti, maniglia di azionamento, molla di ritorno, blocco dell’impugnatura, mini coltello, coltello da taglio, chiave a brugola, apriscatole, cacciavite a croce, forchetta da pesce, sega, lima , cacciavite piatto, lama di coltello seghettata. Prezzo totale 18€.

Spazzolino elettrico 3 modalità di spazzolamento. L’Oral-B Pro 3 non ha bisogno di molte presentazioni. Con questo dispositivo, pulizia profonda e gengive più sane grazie al controllo della pressione di spazzolamento delle gengive a 360° che ti avvisa se stai spazzolando con troppa energia. Elimina i batteri rimuovendo fino al 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale. La batteria al litio dura fino a 2 settimane con 1 ricarica. Prezzo al momento, 44€.

Torcia telescopica magnetica al LED. Questa pazzesca torcia magnetica flessibile al LED è dotata di 3 luci super luminose e grazie a collo morbido a 360 gradi e alla base con un potente magnete incorporato, puoi regolarne altezza e angolazione, posizionandola dove vuoi per indirizzare la luce dove hai bisogno. Illumina i luoghi bui, stretti e difficili da raggiungere per fornire una visibilità che la maggior parte delle torce non può offrire. Costo del prodotto, 16€.

Una Powerbank di questi tempi torna sempre utile, specie per chi sta molto in giro per lavoro. con batteria da 10400mAh e 2 ingressi e 3 uscite a soli 18€: perfetto da avere sempre nello zaino o perfino nella tasca del giubbotto, è l’ideale per ricaricare più dispositivi insieme in caso di emergenza.

Compressore portatile per Auto con minipompa elettrica e luce LED al prezzo di 23€. Con questo accessorio vostro papà può gonfiare di tutto in caso di bisogno, dagli pneumatici (ha 4 unità di pressione, PSI, BAR, KPA, KG/CM2) per le auto a quelli di moto, bicilette e via discorrendo, fino ai palloni.

Pinza Multiuso 25 in 1 con ogni genere di strumento al prezzo di 24€. Un oggetto davvero fantastico per i padri che amano il fai-da-te. Questo gadget è in grado di soddisfare le diverse esigenze della vita quotidiana. Contiene 14 strumenti utili e 11 set di cacciaviti. Più pratico e funzionale di così.

Amazfit Band 5, smartband con saturimetro, Alexa e un sacco di funzioni a di strumento al prezzo di 25€. Per coloro che amano lo sport, gli allenamenti intensivi e le maratone di allenamenti in palestra. Il dispositivo ti consente di misurare la saturazione dell’ossigeno nel sangue e comprendere le tue condizioni fisiche con OxygenBeats. Ma anche i passi effettuati in tempo reale, il monitoraggio della frequenza cardiaca per tutto il giorno, la distanza percorsa, il consumo di calorie e il sonno e la qualità del sonno.

Portafoglio RFID Blocking in pelle e carbonio a soli 19€. Cuciture lisce e robuste, senza fili sciolti, il portafoglio in pelle è comodo al tatto ed è rivestito con protezione RFID per impedire l’acquisizione indesiderata di dati, segnali di blocco, come segnali di frequenza a 13,56 MHz da carte di credito, patenti di guida e ID. Scelta ideale per uomini che viaggiano, uomini d’affari, vivono all’estero o si godono le vacanze.

Con queste chicche in offerta su Amazon fai ottimi affari, risparmi in alcuni casi fino a quasi il 50% e godi sempre e comunque di spedizioni gratuite. Ricorda: molte sono occasioni limitate, quindi dovrai essere veloce a chiudere.

