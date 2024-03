FESTA DEL PAPA': DIECI idee REGALO TECH per tutti i gusti e TUTTE le tasche

Il 19 marzo è dedicato al nostro uomo preferito e per sorprenderlo in questa giornata speciale, abbiamo ideato una lista di gadget e accessori disponibili su Amazon, dove potete trovare tante idee per esaudire i suoi desideri e dove acquistare tutto l’occorrente per tante attività da fare con lui, oltre che per donargli la cosa più preziosa che ci sia: un momento speciale da vivere insieme.

Perfetti anche per l’attività sportiva, ogni auricolare è dotato di un proprio motore di potenza che migliora i bassi per una maggiore vibrazione del diaframma, anche se puoi personalizzare l’audio in base alle tue preferenze scegliendo fra diverse pre-impostazioni. Puoi anche creare e salvare impostazioni predefinite con la funzione di equalizzazione personalizzata.

Questo smartwatch Blackview costa poco, ma ti consente di telefonare e ricevere chiamate e messaggi dal polso. Inoltre ha l’Activity Tracker, che include 12 modalità di esercizio con registrazione GPS, notifiche intelligenti (chiamate, SMS, Social), frequenza cardiaca 24 ore, saturazione di ossigeno nel sangue, monitor del sonno, fotocamera remota, ecc. Compralo su Amazon a 22€ Un eccellente rasoio elettrico professionale per la barba, branderizzato Braun, a prezzo molto vantaggioso su Amazon a 59 euro grazie allo sconto del 40% on spedizioni rapide e gratis garantite dai servizi Prime. Le lame flessibili sono adatte per tutti gli stili di barba e si adattano ai contorni del viso per facilitare una rasatura efficace e rapida. Compralo su Amazon a 59€

Per chi ama la musica, JBL rappresenta un marchio tra i migliori in assoluto quando si parla di altoparlanti e diffusori acustici. Se anche tu sei un appassionato e sei alla ricerca magari di un paio di cuffie bluetooth di buona qualità, con in più diverse funzioni utili, allora non puoi lasciarti sfuggire questo modello di JBL a soli 16 euro, inclusa la spedizione rapida e gratuita di Amazon.

L’eccellente Samsung Galaxy Watch4 da 40mm, è in promozione con il clamoroso sconto del 48% su Amazon, anche se ancora per poco, visto che i pezzi in magazzino stanno finendo. E allora non perdere ulteriore tempo e vola sul sito del noto e-commerce mondiale per sfruttare questo super sconto e prendere il tuo preferito a soli 139€, anziché al prezzo di listino di 269€.

Il Motorola edge 30 Neo, ovverosia il primo dispositivo ad arrivare con i colori di tendenza selezionati nell’ambito di una partnership a lungo termine tra Motorola e Pantone, riferimento mondiale per brand e designer di tutto il mondo in tal senso, costa solamente 182€. In pratica è scontato del 38% rispetto al prezzo di listino.

Il tuo nuovo spazzolino elettrico, utile e dal design elegante, oggi ti costa appena quanto una pizza Capricciosa? Non ci credi? Allora vai su Amazon seguendo questo link e prendilo a soli 49€, con un risparmio totale del 46%. Si tratta dell’ottimo Oral-B Advance Power, con testina sostituibile e spedizioni gratuite e veloci garantite da servizi Prime.

Questo streo per auto RDS è favoloso e ultra moderno. Ha connessione Bluetooth per iOS Carplay e Android Auto, oppure utilizzare il cavo USB originale per la connessione. Utilizzare facilmente CarPlay o Android Auto.

Scrivania portatile per laptop con cuscino, con striscia antiscivolo & funzione di archiviazione. La presenza di una striscia antiscivolo sul piano della scrivania assicura che il laptop e altri oggetti rimangano fermi e stabili mentre si lavora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.