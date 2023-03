Festa delle Donne: SEI idee regalo per TUTTE LE TASCHE

Dalla donna più tradizionale a quella più avventurosa, sportiva, tecnologica o appassionata di cucina, per la Festa delle Donne Amazon offre l’opportunità di trovare il regalo più adatto a lei – spaziando tra proposte personalizzabili e i migliori prodotti delle PMI italiane o delle startup – ma anche di compiere gesti piccoli ma densi di valore e significato, come quello di donare un fiore. Noi abbiamo pensato quindi di stilare una listina di possibili proposte per aiutarvi nella ricerca del regalo più adatto alle vostre esigenze, o anche solo per darvi qualche spunto.

Festa delle Donne, quante idee regalo!

Xiaomi Redmi Airdots 2. Queste cuffie Bluetooth 5,0 sono perfette per ascoltare musica e messaggi in ogni occasione, e sono caratterizzate da un tasso di trasferimento dati fino a 2 volte superiore alla generazione precedente. Le cuffie wireless possono essere posizionate ad una distanza massima di 20 metri per fornire una connessione stabile. Costano 28€.

Bilancia pesapersone Smart con Bluetooth. Per le donne sempre attente al peso forma, è progettata per aiutare le persone a mantenere le proprie condizioni fisiche e le proprie abitudini sane. Applicando sensori avanzati e tecnologia di calcolo, Healthkeep Body Fat Balance fornisce fino a 13 misurazioni della composizione corporea. Costa 29€.

Massaggiatore cervicale e da Collo. Per quelle giornate dove gli acciacchi dell’età o dovuti al tipo di lavoro si fanno sentire, questo massaggiatore per collo e spalle è dotato di 8 nodi massaggianti e offre un massaggio profondo per l’agopressione per alleviare la muscolatura del collo e delle spalle. Costa 35€.

Powerbank con specchio a LED. Questo originalissimo specchietto non solo permette di specchiarsi per stare sempre in ordine, ma anche di non rimanere mai col cellulare o il tablet scarico. Grazie alla sua batteria integrata da 1600 mAh, è perfetto da avere sempre in borsa per controllare il trucco e ricaricare lo smartphone in caso di emergenza. Costa 22€.

Smartwatch Fitness color rosa e oro. Uno dei gadget più interessanti, per tutte le donne che amano svolgere attività fisica e monitorare il loro stato di salute. Con questo device si può fare qualsiasi sport e godersi 8 modalità sportive (camminata, corsa, ciclismo, salto, badminton, pallacanestro, calcio) e il monitoraggio di frequenza cardiaca, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue e la qualità del sonno. Costa 28€.

Portagioie Rosa Eterna. Questa squisita confezione regalo per gioielli con rosa eterna, collanina a forma di luna con sferetta ruotabile in mezzo e biglietto di auguri, è un regalo unico pieno di amore e romanticismo, ottimo da donare anche alla donna più importante della propria vita. Costa 21€ (con coupon).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.