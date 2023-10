Festa delle OFFERTE PRIME continua: tutti i prodotti Echo e Fire TV ancora a pochi Euro

Nonostante la fine di uno degli eventi più attesi dagli amanti degli sconti e delle offerte irresistibili, ovvero la Feste delle Offerte Prime, Amazon regala ancora ai clienti molti dei modelli branderizzati legati ai prodotti della serie Fire TV ed Echo.

Amazon, tutti i prodotti Echo e Fire TV ancora in offerta

Il Fire TV Stick di Amazon è ancora in promozione ed è un’ottima occasione per assicurarsi un prodottodi straordinaria qualità:

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV) a 24,99€ (prezzo originale 44,99€);

Se invece sei alla ricerca di dispositivi intelligenti per rendere la tua casa più connessa e controllabile, allora dai un’occhiata alla lista che abbiamo preparato per te e non perdere l’occasione di scoprire le promozioni su Echo Dot, Echo Show, Echo Pop e altri dispositivi di questa popolare linea:

Visto che occasioni? Scegli il modello che preferisci, dunque, e approfitta di questi super sconti per assicurarti qualcuno di questi gioielli targati Amazon.