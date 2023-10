Festa delle Offerte Prime: i migliori monitor da acquistare

Dopo anni di pandemia, finalmente la componentistica per PC è tornata a prezzi accettabili per tutte le tasche. Quando cominciamo ad assemblare un PC ex novo, una delle prime cose a cui pensiamo è senz’ombra di dubbio il monitor, che deve essere performante in termini di tempi di risposta e offrire un’ottima esperienza visiva, sopratutto se utilizzato in ambito gaming. È finalmente tempo di Prime Days, e quest’oggi vi proponiamo alcune delle offerte migliori per i monitor attualmente presenti sul catalogo di Amazon.

MSI PRO MP223

Partiamo con MSI, che ti propone una soluzione ultra economica con il modello MP223 allo strabiliante prezzo di soli 74 euro, con un ottimo 17% di sconto rispetto al prezzo originariamente suggerito dalla stessa compagnia produttrice. Tra i punti di forza troviamo la risoluzione Full HD e un’alta frequenza di aggiornamento, pari a ben 100 Hz, che garantisce una fluidità senza eguali soprattutto nelle situazioni più concitate.

HP PC V22ve G5

È poi il turno di HP con questo strabiliante monitor da 22 pollici di diagonale e rapporto 16:9, ideale soprattutto per la visione di film sulle principali piattaforme di streaming come Netflix e Disney Plus, in offerta all’eccezionale prezzo di soli 79 euro, con 10 euro di sconto a confronto del prezzo di listino originale. I tempi di risposta, in questo caso di 5 millisecondi, sono davvero ridotti al minimo: questo è un parametro fondamentale soprattutto nei giochi multiplayer online come Call of Duty o Battlefield, in cui reagire rapidamente è il requisito necessario per portare a casa la vittoria.

Philips 243V7QDSB

Nel caso in cui tu abbia bisogno di un monitor leggermente più grande in termini di polliciaggio, questo monitor di Philips può fare davvero al caso tuo, soprattutto se è proposto all’assurdo prezzo di soli 84 euro, permettendoti di avere un risparmio di 15 euro rispetto al prezzo di listino originariamente suggerito dalla compagnia produttrice. Hai a disposizione un display molto ampio da ben 24 pollici, ideale soprattutto per i videogiochi o per la visione di film e serie TV, comodamente seduto nel tuo studio.

Dell S2422HX

Dell ti propone uno splendido monitor da 24 pollici in Full HD all’eccezionale prezzo di soli 89 euro, con un 26% di sconto rispetto al prezzo originariamente proposto dalla stessa compagnia produttrice. Troviamo in questo caso un monitor davvero compatto e robusto, che ti permette di risparmiare un bel po’ di spazio all’interno del tuo ambiente di casa, grazie soprattutto al supporto del 23% più piccolo.

MSI G281UV

Per gli utenti più esigenti MSI propone questo modello da ben 28 pollici e risoluzione 4K Ultra HD in offerta a soli 249 euro, con ben 50 euro di risparmio a confronto del prezzo di listino, permettendoti di giocare ai videogiochi di ultima generazione e non solo. Grazie alle porte HDMI puoi perfino collegare la tua console di nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X, che supportano appieno questa risoluzione.

Samsung Odyssey G7

Finiamo con il botto con questo eccezionale monitor di Samsung, con diagonale da ben 32 pollici, in offerta al sensazionale prezzo di soli 559 euro, con ben il 22% di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice. Questo rappresenta a tutti gli effetti uno dei migliori monitor pensati appositamente per il gaming, grazie alla risoluzione 4K e ai 4 millisecondi di input lag, così da sfruttare appieno tutto il potenziale del tuo PC.

