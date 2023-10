Festa delle Offerte Prime: i migliori smartphone in offerta

Per avere prestazioni di un certo livello non sempre serve acquistare uno smartphone top di gamma a prezzi stratosferici. A volte, anche i modelli di fascia media possono offrire un’esperienza d’uso di un certo rilievo. Merito soprattutto dei miglioramenti dei processori che sono sempre più performanti, anche quelli progettati per i device low cost. Se poi il produttore ha deciso di non personalizzare eccessivamente il software dello smartphone, le prestazioni nell’utilizzo di tutti i giorni possono regalare discrete soddisfazioni.

Ovviamente non ci si deve attendere “miracoli” ma oggi uno smartphone di fascia media è in grado di garantire risultati simili a quelli dei top di gamma di alcuni anni fa. Dunque, Internet, email WhatsApp, YouTube e tanto altro, tutto sarà eseguito senza grosse difficoltà. In alternativa, si possono prendere in considerazione i top di gamma, proposti a prezzi davvero contenuti e con la garanzia di ottime prestazioni.

iPhone 14 5G – 128GB

L’ambitissimo iPhone 14 è in offerta su Amazon. E parliamo di un’offerta davvero vantaggiosa, considerando che con 829€ porti a casa l’ultimo gioiellino della gamma di Melafonini targati Apple ,con le spese di spedizione incluse. L’iPhone 14 ha un design sofisticato, valorizzato da questa colorazione Mezzanotte del modello che vi segnaliamo, tanta potenza e un comparto fotocamere top, con in più una serie di funzioni rivoluzionarie per la sicurezza.

Xiaomi POCO M5 – Smartphone 4+64GB, 6.58”

Il POCO M5 è alimentato dall’avanzato processore MediaTek Helio G99 per una fantastica esperienza di gioco con una batteria a lunga durata. L’ultimo chipset 4G MediaTek Helio è basato sul processo di produzione TSMC a 6 nm di livello superiore per l’efficienza energetica. Dotato del display DynamicSwitch a 90 Hz, il POCO M5 è dotato di una frequenza di aggiornamento rapida per una migliore esperienza di gioco. Prendilo col 38€ idi sconto a 129€.

Per chi non dispone di un ricco budget da investire per un top di gamma, ecco alcune soluzioni sotto i 300 euro in grado di offrire, comunque, risultati in termini di esperienza d’uso più che soddisfacenti.

Iniziamo con il Realme GT Master Edition 5G, nel taglio 6-128 GB e nella colorazione Voyager Grey, con Qualcomm Snapdragon 778G 5G, display da 6.43″ Samsung AMOLED Fullscreen 120Hz, Ricarica SuperDart 65W e funzioni NFC, al momento costa 289 euro invece di 349 euro.

L’OPPO A54 5G 4/128GB, nel taglio 4-128 GB e nella colorazione Crystal Black, con display da 6.52” 60HZ HD+, AI Triple Camera 50+2+2 MP, Batteria da 5000mAh, SuperVOOC + Power Saving, e sistema IPX4 [Versione Italiana] lo trovi a 187 euro invece di 229,99 euro.

Il Redmi Note 11 di Xiaomi, nel taglio 4-128 GB e nella colorazione Graphite Grey, con Snapdragon 680, Display da 6.43” AMOLED FHD+ 90Hz, quadrupla fotocamera 50MP, 5000mAh (versione italiana con due anni di garanzia) e Alexa, a 174 euro invece di 249 euro.

Il Samsung Galaxy A22 5G, nel taglio di4-64GB e nella colorazione Gray, con processore Octa-core, Display Infinity-V FHD+ da 6,6”, Android 11, Tripla fotocamera posteriore e Batteria 5.000 mAh (Versione Italiana 2021), puoi farlo tuo a 159 euro invece di 249 euro.

Il Motorola G22, nel taglio 4-64GB e nella colorazione Iceberg Blue, con MediaTek Helio G37, Display da 6.5″ a 90Hz , Quad Camera 50 MP, batteria 5000 mAH, Dual SIM e Android 12, ti costa 142 euro, invece che 219,99 euro.

Lo Huawei P30 Lite New Edition, nel taglio da 6gb/256gb e nella colorazione Midnight Black, con processore SoC Kirin 710, display da 6.15 pollici LTPS FHD+, comparto fotografico posteriore Tripla Fotocamera A.I. da 48MP f/1.8 + 8MP f/2.4 ultra grandangolare da 120° + 2MP f/2.4 per il rilevamento della profondità, a 247 euro invece di 349,99 euro.

Uno dei modelli forse meno conosciuti di Motorola è questo interessante entry level Motorola moto e22i con display da 6.5″ con refresh rate 90 Hz e batteria da 4020 mAh perfetta per streaming, gaming e molto altro ancora. Ha inoltre una doppia fotocamera 16 MP e vanta un processore octa-core Mediatek Helio G37. Può essere tuo col 45% di sconto a soli 76€.

Trovato qualcosa?

