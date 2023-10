Festa delle Offerte Prime: le migliori offerte sui Chromebook

Al giorno d’oggi sentiamo sempre più la necessità di avere con noi un dispositivo che ci permette, quando ci ritroviamo in mobilità, di continuare il nostro flusso di lavoro senza problemi di alcun tipo. Tra le caratteristiche più richieste in tal senso troviamo sicuramente ottime prestazioni e un peso il più possibile ridotto, che consenta di trasportarli facilmente quando ci spostiamo anche a piedi, e i Chromebook rispondono benissimo a queste esigenze. È finalmente tempo di Prime Days, e abbiamo deciso di proporvi in rassegna alcuni tra i migliori Chromebook in offerta ad un prezzo davvero da non perdere, per tutte le tasche.

ASUS Chromebook Flip CX1400FKA

Partiamo innanzitutto con questo modello di ASUS, che Amazon mette in offerta all’incredibile prezzo di soli 299 euro, con ben 100 euro di sconto rispetto all’originario prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice. Si tratta di un convertibile 2 in 1 con schermo da ben 14 pollici di diagonale, dotato di touchscreen in modo tale da essere utilizzato sia in modalità desktop che tablet, a seconda delle tue esigenze del momento. Il vero cuore pulsante di questo dispositivo è rappresentato senz’altro dal processore Intel Celeron N4500, che abbinato alla scheda video integrata Intel UHD Graphics 600 assicura delle prestazioni senza eguali: potrai quindi avviare qualsiasi tipo di software senza il minimo tentennamento o esitazione di sorta. Molto apprezzati in questo caso i 64 GB di memoria libera, utilissimi per archiviare tranquillamente le tue foto, video e i file di lavoro.

Acer Chromebook 314 CB-314

Passiamo poi ad Acer, che propone una soluzione alternativa ancor più economica della precedente con questo splendido notebook portatile allo strabiliante prezzo di soli 189 euro, con ben 150 euro di sconto a confronto del prezzo di listino suggerito dalla stessa Acer. Tra i punti di forza di questo dispositivo troviamo la sottilissima cornice di soli 7 millimetri che racchiude al suo interno un eccezionale display IPS in Full HD da 14 pollici, ideale sia per il tuo lavoro che per godere di serie TV e film sulle principali piattaforme di streaming, in totale tranquillità. Un altro punto a vantaggio di questo notebook è la sua strabiliante autonomia: con una singola ricarica infatti ti permette di arrivare alla fine della tua giornata lavorativa senza alcun tipo di problema, a differenza di tanti altri dispositivi concorrenti. Molto apprezzata anche la presenza della webcam integrata, che ti permette di effettuare videochiamate con i tuoi colleghi o amici in totale semplicità.

Lenovo IdeaPad Flex 5

Per i più esigenti proponiamo invece un modello di Lenovo, l’eccezionale IdeaPad Flex5, che in occasione dei Prime Days viene proposto all’eccezionale prezzo di soli 569 euro, con uno sconto di ben 230 euro rispetto all’originale prezzo di partenza suggerito da Lenovo. In questo caso parliamo di un dispositivo convertibile 2 in 1, che grazie allo schermo WUXGA da ben 14 pollici di diagonale ti permette di prendere appunti in maniera comoda e veloce. A completare il tutto troviamo poi un potentissimo processore Intel Core i3-1215U, che ti permette di fare qualsiasi lavoro senza alcun tipo di problema, in maniera efficiente e rapida. Un altro punto forte di questo convertibile risiede nei suoi 256 GB di memoria di archiviazione, che ti permettono di archiviare tranquillamente ogni tua tipologia di file possibile, senza avere la preoccupazione di riempire tutta la memoria, a differenza di altri modelli meno capienti.

HP Chromebook 15A-NA000SL

HP ci propone poi questo notebook nella sua splendida colorazione Rose Gold, davvero elegante per ogni occasione, in offerta a soli 229 euro, contro i 449 euro del prezzo di partenza. Puoi utilizzarlo per il lavoro, per lo studio, e per ogni tua attività che preferisci, grazie al potentissimo processore Intel Celeron N4500 che garantisce prestazioni davvero eccellenti.

Lenovo IdeaPad Flex 3

Lenovo torna alla ribalta con un altro Chromebook, in questo caso da 15.6 pollici, all’eccezionale prezzo di soli 279 euro, contro i 499 euro del prezzo originale di listino. Tra i punti di forza troviamo i 300 nit di luminosità del display, che assicurano un’eccellente visione anche in condizioni di sole estremo.

Samsung Galaxy Chromebook Go

È il turno infine di Samsung, che ti propone questo splendido notebook in colorazione Silver dal design sottile e leggero, ma resistente ad ogni tipo di urto, al sensazionale prezzo di soli 229 euro, contro i 399 euro del prezzo di listino suggerito dalla compagnia coreana. Tra le caratteristiche salienti ricordiamo in particolare un display da 14 pollici in Full HD, abbinato a una RAM da 4 GB e una memoria di archiviazione pari a 64 GB, ideale per conservare tutti i tuoi file comodamente e senza problemi.

