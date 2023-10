Festa delle Offerte Prime: offerte LEGO più economiche

Nonostante l’avanzare dell’età, al giorno d’oggi siamo ancora affascinati dalle costruzioni dei mitici mattoncini LEGO, che vanno spesso ad arricchire i migliori franchise attualmente esistenti sul mercato con delle costruzioni davvero belle da vedere e divertenti da montare. È finalmente tempo di Prime Days, e alla luce di questo abbiamo deciso di proporvi le migliori offerte LEGO che potete trovare attualmente sul catalogo di Amazon.

LEGO Harry Potter: La Battaglia di Hogwarts

LEGO ci propone il set di Harry Potter che ritrae l’epica battaglia di Hogwarts, facente parte della storyline di Harry Potter & I Doni della Morte, in offerta all’incredibile prezzo di soli 68 euro, con uno sconto di 5 euro rispetto al prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice. All’interno del kit sono presenti ben 6 minifigure LEGO, che ritraggono rispettivamente Bellatrix Lestrange, Voldemort, Harry Potter, Molly Weasley, Neville Paciock e infine Scabior.

LEGO Star Wars: Millennium Falcon

Passiamo poi a Star Wars con la riproduzione fedelissima del Millennium Falcon, l’astronave pilotata da Han Solo all’interno della trilogia originale di George Lucas, allo straordinario prezzo di soli 136 euro, con un buon 12% di sconto rispetto al prezzo originariamente proposto dalla compagnia. L’astronave è dotata di torrette con mitragliatrici ricchissime di dettagli, al di sotto della quale è possibile inserire fino a 2 minifigure. Potete trovare minifigure del calibro di Lando Calrissian, Chewbacca, Finn, D-O, C-3PO e infine Boolio.

LEGO Sonic the Hedgehog: Giro della Morte

Per tutti gli appassionati del porcospino blu questo set LEGO Giro della Morte rappresenta davvero la perfezione, riuscendo a ricreare alla perfezione uno dei primi livelli del suo videogioco (Green Hill Zone), in offerta all’incredibile prezzo di soli 79 euro, con un eccezionale sconto del 18% sul prezzo di listino. All’interno del set potete trovare ben 9 personaggi e accessori, tra cui rientrano Sonic, Dr. Eggman, Amy e tanti altri ancora.

LEGO Minecraft: la Fortezza del Golem

Non manca un set LEGO per tutti i fan di Minecraft, il celebre videogioco sandbox di Mojang, in offerta all’assurdo prezzo di soli 89 euro, con 8 euro di sconto rispetto al prezzo originale di partenza suggerito dal produttore. All’interno di questo fantastico set a tutto pixel è ricreata alla perfezione la Fortezza del Golem, che andrà combattuto con le minifigure a disposizione, risultando in un divertentissimo passatempo per i più piccoli.

LEGO Marvel: Armeria di Iron Man

Anche nel caso in cui siate appassionati del mondo Marvel c’è pane per i vostri denti: Amazon vi propone infatti il fantastico set LEGO Marvel che mette in scena l’Armeria di Iron Man, uno dei supereroi più apprezzati dei cinecomics, al sensazionale prezzo di soli 71 euro, con 5 euro di sconto rispetto al prezzo originariamente suggerito. Con questo set, i vostri bambini avranno la possibilità di esplorare tutti i dettagli del posto in cui Tony Stark ripone tutte le sue armature high-tech.

