Festa delle Offerte Prime: svendita totale Logitech, prezzi incredibili

Logitech è un’azienda svizzera specializzata nella produzione di periferiche informatiche e accessori tecnologici. Fondata nel 1981, l’azienda è diventata uno dei principali produttori di dispositivi di input come mouse e tastiere, oltre a offrire una vasta gamma di prodotti per migliorare l’esperienza informatica e di intrattenimento degli utenti.

Mouse gaming Logitech G203

Il mouse è uno di quegli accessori PC indispensabili, anche per chi gioca. Specialmente se ne fai un uso intenso a livello professionale o quasi. Oggi hai l’occasione di fare tuo un super professionale mouse gaming acquistando un fantastico Logitech a soli 27€, scontato del 32%. Spedizioni super veloci e gratuite con Amazon. L‘intuitivo layout a 6 pulsanti e la classica forma da gaming definiscono un design confortevole, collaudato nel tempo e amato dai giocatori, ciascun pulsante può essere personalizzato con il software logitech g hub per semplificare le operazioni.

Mouse Logitech M220 senza fili

Il mouse è uno di quegli accessori PC che si consumano più spesso e facilmente. Specialmente se ne fai un uso intenso per lavoro o gioco. Oggi hai l’occasione di rinnovare il tuo acquistando un fantastico Logitech a sole 14€. Spedizioni super veloci e gratuite con Amazon.

Menta, lilla, bianco e giallo sole: colori che si combinano a meraviglia in un’estetica confetto, con un tocco di fresco mojito in questa calda Estate agli sgoccioli. POP Keys Daydream è una tastiera moderna e versatile, a dispetto dell’estetica vintage.

Logitech POP Keyboard

I 12 nuovi tasti di scelta rapida FN ti offrono ad esempio ciò di cui hai veramente bisogno oggi, aiutandoti a creare istantanee schermo e ad attivare la conversione da voce a schermo. Adesso puoi farla tua con appena 70€ per un risparmio netto di ben il 40%.

Logitech, sconto dal 20% in su, su tantissime tastiere

Logitech è conosciuta per la qualità costruttiva dei suoi prodotti, l’innovazione tecnologica e il design ergonomico. La sua vasta gamma di prodotti mira a soddisfare le esigenze degli utenti in vari settori, dall’uso domestico all’ambiente aziendale e al gaming, soprattutto in ambito tastiere, come detto. Oggi molti di questi gioiellini sono in offerta su Amazon con lo sconto fisso del 20%. Ecco le migliori in promozione:

Logitech MX Keys S, Tastiera Wireless, Tasti Programmabili, Retroilluminazione, Bluetooth, USB C a 74,19€ invece di 129,99€ (sconto automatico del 42% al check-out)

Tastiera Wireless, Tasti Programmabili, Retroilluminazione, Bluetooth, USB C invece di 129,99€ (sconto automatico del 42% al check-out) Logitech MX Keys S, Mac, Italiano QWERTY, Pale Grey a 103,19€ invece di 129,99€ (sconto automatico del 19% al check-out);

Mac, Italiano QWERTY, Pale Grey invece di 129,99€ (sconto automatico del 19% al check-out); Logitech MX Keys Mini Tastiera Illuminata Wireless a 109,59€ invece di 129,99€ (applica il coupon visibile in pagina del 15%);

Tastiera Illuminata Wireless (applica il coupon visibile in pagina del 15%); Logitech MX Keys Mini per Mac, Grigio Chiaro a 92,31€ invece di 129,89€ (applica il coupon visibile in pagina del 28%);

Grigio Chiaro (applica il coupon visibile in pagina del 28%); Logitech POP Keys Tastiera Meccanica Wireless con Tasti Emoji Personalizzabili a 70,0€ invece di 119,99€ (sconto automatico del 40% al check-out);

con Tasti Emoji Personalizzabili invece di 119,99€ (sconto automatico del 40% al check-out); Logitech K380 Tastiera, Layout Italiano Qwerty, Bianco a 43,79€ invece di 58,99€ (sconto automatico del 27% al check-out);

Visto che offerte? Ma se ne volete una dovete fare in fretta, perché a questi prezzi stanno letteralmente andando a ruba e rischiate così di rimanere a mani vuote. E sarebbe u n peccato non accaparrarsi almeno uno di questi gioielli, considerandone la qualità costruttiva, l’innovazione tecnologica e il design ergonomico.

