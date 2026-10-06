Festa delle Offerte Prime, tutto pronto: con questi trucchi ti becchi l'extra sconto e scovi le offerte segrete

La nuova tornata di promozioni firmata Amazon scatterà alla mezzanotte tra lunedì 5 e martedì 6 ottobre 2026. Si chiuderà alle 23.59 di mercoledì 7 ottobre. Due giorni pieni, quindi, con una formula già nota a chi segue il Prime Day estivo: offerte a tempo, quantità che cambiano in fretta e prezzi che possono salire o scendere durante la giornata.

Il nome è diverso, il meccanismo resta familiare. La Festa delle Offerte Prime viene confermata come il secondo grande appuntamento annuale dello shopping online su Amazon, con una portata internazionale: saranno coinvolti 19 mercati, tra cui Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Canada, Brasile, Australia e altri Paesi europei. Amazon parla di “centinaia di migliaia di offerte” nell’arco delle 48 ore. Ma, come sempre in questi casi, non tutti gli sconti resteranno disponibili dall’inizio alla fine.

Solo per abbonati Prime: cosa serve per partecipare

Per accedere alla Festa delle Offerte Prime 2026 servirà un abbonamento Amazon Prime attivo. In Italia il servizio costa 4,99 euro al mese oppure 49,99 euro l’anno. Per gli studenti è previsto un piano dedicato: 2,49 euro al mese o 24,95 euro l’anno, secondo le tariffe comunicate dalla piattaforma dopo gli aumenti degli ultimi anni.

Preparativi per le offerte online di ottobre: confronto prodotti su laptop, lista acquisti sul taccuino e pacchi pronti sulla scrivania.

Chi non è ancora iscritto potrà attivare l’abbonamento prima dell’avvio dell’evento, anche per controllare se sul proprio account sono disponibili eventuali periodi di prova. Oltre agli sconti, Prime comprende consegne rapide e gratuite su molti prodotti, Prime Video, Amazon Music, spazio per le foto su Amazon Photos, vantaggi legati a Twitch e servizi come “Prima prova Prime, poi paga” per alcune categorie di abbigliamento e calzature. “Conviene controllare prima le condizioni del proprio profilo”, spiegano fonti del settore e-commerce, perché prove gratuite, promozioni e vantaggi possono cambiare da utente a utente.

Tecnologia, casa, moda e dispositivi Amazon: cosa finirà in offerta

Le offerte copriranno molte categorie: tecnologia, casa, moda, cucina, giocattoli, prodotti per animali domestici e dispositivi Amazon. Nelle comunicazioni sull’evento compaiono marchi come Samsung, Miele, Oral-B, iRobot e GHD, insieme a una selezione di prodotti a marchio Amazon. Di solito, in questo gruppo rientrano Echo, Fire TV, Kindle e accessori legati ad Alexa.

La parte più seguita sarà con ogni probabilità l’elettronica di consumo. Smartphone, cuffie, smartwatch, robot aspirapolvere e piccoli elettrodomestici sono spesso tra i prodotti più controllati già nelle prime ore. Attenzione, però, alle percentuali di sconto mostrate in pagina. Il dato davvero utile è il prezzo finale, confrontato con il valore medio delle settimane precedenti, non soltanto con il prezzo di listino. Una differenza che conta, soprattutto quando si parla di offerte Amazon che cambiano rapidamente.

Acquisti prima di Black Friday e Natale: come prepararsi senza fretta

La Festa delle Offerte Prime arriva in un punto preciso del calendario commerciale: l’inizio di ottobre, quando molti iniziano a pensare a regali, prodotti per la casa e acquisti rimandati dopo l’estate. Per questo l’evento può diventare una prova generale prima del Black Friday 2026, ma anche un modo per anticipare lo shopping natalizio senza aspettare la fine di novembre.

La regola più semplice resta la più efficace: preparare una lista, controllare i prezzi nei giorni precedenti e fissare un limite di spesa. Meglio salvare prima i prodotti nel carrello o nella lista desideri, attivare gli avvisi quando disponibili e verificare tempi di consegna, condizioni di reso e venditore effettivo. Non tutto ciò che compare in promozione è automaticamente un affare.

Conta anche la rapidità. Alcune offerte Prime possono sparire in poche ore, altre tornano più volte durante l’evento. Per gli acquisti più costosi — smartphone, robot per la pulizia, televisori, grandi elettrodomestici — conviene confrontare il prezzo anche con altri negozi online e con le catene fisiche. Solo così il risparmio si misura davvero. E il conto, alla fine, torna.