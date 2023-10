Festa delle Offerte Prime Xiaomi: tutti gli affari da non perdere anche al 50%

Xiaomi è nota per offrire una vasta gamma di dispositivi tecnologici ad alta qualità a prezzi accessibili. E se sei alla ricerca di occasioni vantaggiose su questo brand, Amazon potrebbe essere il posto giusto per te oggi che inizia la Festa delle Offerte Prime con una valanga di sconti che coinvolgono anche l’azienda cinese.

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite, auricolari top a prezzo shock

Xiaomi Redmi Buds 4 Lite sono auricolari Bluetooth 5.3 che offrono una serie di funzionalità avanzate. Dotati di cancellazione del rumore AI, consentono di godere di un’esperienza audio immersiva senza distrazioni. Sono anche compatibili con la ricarica wireless, che rende la ricarica dei auricolari ancora più comoda. Prendile oggi su Amazon con lo sconto del 55% a soli 15€. Le spedizioni sono gratuite.

Xiaomi Redmi 9A

Se sei alla ricerca di uno smartphone di buon livello senza per questo doverti svenare, allora lo Xiaomi Redmi 9A con Dual Sim è quello che fa per te. Lo trovi ancora in offerta su Amazon a soli 71€, cioè il 38% in meno rispetto al prezzo di listino. In pratica è come se te lo stessero regalando in cambio di un tuo modesto contributo in denaro. E visto che le spedizioni sono rapide e gratuite tramite Prime, capirai da te che è davvero un affare: se stai pensando a un regalo per te o una persona cara, puoi fare quindi una bellissima figura e un bell’omaggio con uno smartphone davvero niente male in relazione alla sua fascia.

Xiaomi Redmi 10C

Questo interessantissimo medio gamma è unto dei più amati dai fan del produttore cinese. In rapporto qualità prezzo è infatti uno dei migliori dispositivi attualmente disponibili sul mercato per chi non ha particolari esigenze. Prendilo adesso su Amazon a 82€ con lo sconto del 44%.

Xiaomi Redmi Note 12

Se stai cercando un dispositivo di alta qualità senza dover spendere una fortuna, Xiaomi Redmi Note 12 è la scelta ideale. Non solo offre prestazioni eccellenti, ma lo prendi anche scontato del 50%. Come? Seguendo questo link e visitando la pagina del prodotto su Amazon, dove potrai averlo a soli 139€ anziché 279€. Ma affrettati, l’offerta è quasi terminata e gli articoli disponibili sono limitati.

POCO M5 – Smartphone 4+128GB

POCO M5 è un ottimo smartphone alimentato dall’avanzato processore MediaTek Helio G99 per una fantastica esperienza di gioco con una batteria a lunga durata. L’ultimo chipset 4G MediaTek Helio è basato sul processo di produzione TSMC a 6 nm di livello superiore per l’efficienza energetica. Dotato del display DynamicSwitch a 90 Hz, il POCO M5 è dotato di una frequenza di aggiornamento rapida per una migliore esperienza di gioco. Con lo sconto del 34% può essere tuo via Amazon.

Termometro igrometro Pro

Questo termometro igrometro con display e-ink e bluetooth è molto utile per conoscere temperatura e umidità ambientali in qualsiasi momento. Il tutto spendendo la misera cifra di 19€ circa, complice lo sconto del 34%. Le spedizioni son super rapide e gratuite.

Xiaomi Smart Air Fryer PRO 4L EU

Vetro trasparente a tre strati con isolamento termico per il controllo visivo dello stato di cottura in tempo reale. Non è necessario estrarre il cestello della friggitrice ad aria per controllare le pietanze. Scontato del 22%, questo elettrodomestico smart lo prendi a 8€.

Bollitore intelligente

Molto interessante anche questo bollitore smart Mi Smart Kettle Pro con schermo digitale in alta definizione: ti permette di vedere la temperatura in tempo reale e coi controlli via app puoi mantenere la temperatura del bollitore fino a 12 ore tra i 40° e i 90°C. Poi è anche costruito con materiali di ottimo design, con rivestimento interno in acciaio inossidabile AISI 304. Oggi è scontato del 36%.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite è un purificatore d’aria smart: bello e potenzialmente utile, fa quello che promette, ovverosia rende più pulita l’aria. Dati che puoi controllare tu stesso quando vuoi, grazie alla presenza di diversi sensori, fra i quali anche quello per la qualità dell’aria. Ora, grazie ai super sconti di Amazon puoi averlo a 129€ invece che 199€ (prezzo medio disponibile online). Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.