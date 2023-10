Festa delle Offerte Prime: passione videogiochi le occasioni TOP

La festa delle offerte Prime è in pieno svolgimento e, scusa il gioco di parole, anche i videogiochi sono della partita! Del resto, non potrebbe essere altrimenti, visto che fanno parte di un comparto strategico per queste iniziative di Amazon come quello tecnologico. E perché, diciamocela tutta, i videogiochi sono quelli che maggiormente interessano giovani e giovanissimi. Di seguito, pertanto, proponiamo 5 offerte Prime relative ai videogiochi, tra accessori e giochi.

Star Wars Jedi: Survivor per PS5

Come non partire da Star Wars Jedi: Survivor per PS5. Il fiore all’occhiello di questo gioco è il sistema di combattimento cinematografico che torna con abilità della forza aggiuntive e nuovi stili di combattimento con la spada laser. Scoprirai nuovi pianeti e confini familiari nella galassia di Star Wars, ognuno con biomi, sfide e nemici unici. La grande novità sono anche le opzioni di personalizzazione molto più approfondite per il protagonista Cal, potrai cambiare ogni dettaglio, da baffi e barba a diversi strati di vestiario. Sono inoltre disponibili nuove varianti per emettitore, pulsante, impugnatura e calotta terminale della tua spada laser e potrai persino cambiare i colori e le parti di BD-1. Grazie alla festa delle offerte Prime lo paghi solo 44,99 euro anziché 79,99! Quindi uno sconto di ben 35 euro, ovvero del 44%!

Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition per Nintendo Switch

In questi quarant’anni abbiamo visto il mitico Mario bros nelle vesti più disparate, ma forse non lo hai mai visto in quelle di salvatore dello Spazio! E allora non perderti Mario + Rabbids Sparks Of Hope Cosmic Edition per Nintendo Switch! Incontra Mario e i Rabbids e costruisci la tua squadra ideale con tre Eroi scelti da un eclettico gruppo di nove, inclusi i preferiti di sempre Rabbid Peach, Luigi, Rabbid Mario, Peach e alcuni imprevedibili nuovi arrivati. Salva gli straordinari Spark, nati dall’unione degli Sfavillotti con i Rabbids, prima che Cursa li catturi! Ora lo paghi solo 19,99 euro!

Thrustmaster T16000M FCS Flight Pack – Joystick, Manetta del Gas e Pedali Timone per PC

Non mancano poi occasioni per quanti amano giocare ai giochi di auto e simulare guide spericolate. A loro suggeriamo questa strepitosa offerta, relativa al nintendo16000m FCS Flight pack composto dal joystick di volo nintendo16000m FCS e dalla manetta twcs e dal tfrp. Il nintendo16000m FCS Flight pack è compatibile con PC via USB in Windows e rispetto agli attuali sistemi, offre un maggior livello di precisione, che non diminuisce nel tempo, grazie alla tecnologia Switch None.A.R.Nintendo del joystick. Sii tratta di una tecnologia basata su sensori magnetici 3D (Hall Effect), per una precisione unica nel suo genere. Grazie alla festa delle offerte Prime ora lo paghi solo 174,99 euro, con un risparmio di ben 65 euro (27%) rispetto al prezzo usuale!

ONE PIECE ODYSSEY PlayStation 5

Il mitico One piece, di recente diventato anche una serie Tv molto apprezzata su Netflix, anche sul tuo PS5! Rufy decide di partire all’esplorazione dell’isola per ritrovare i membri della sua ciurma. Ritrovativi, si imbatteranno in misteriose rovine e mostri mai visti prima. Sconfiggi nuovi nemici, svela misteri e vivi una grande avventura con i tuoi pirati preferiti. Potrai giocare con tutti i mitici protagonisti dell’allegra ciurma: non solo Rufy, quindi, ma anche Zoro, Nami, Usop, Sanji, Chopper, Robin, Franky e Brook! Approfitta dello sconto del 43% pagando così questo gioco solo 39,98 euro!

BACKBONE One Mobile Gaming Controller per iPhone

Trasforma il tuo iPhone in una Console di gioco: Xbox, Playstation, PC! Vivrai le emozioni nel palmo della tua mano come stessi giocando a un videogioco portatile, con tanto di comodo joystick! Tasti analogici reattivi, pulsanti d’azione rapidi e levette cliccabili per un’esperienza di gioco in mobilità di massimo livello. Si collega alla porta Lightning del tuo iPhone per un’esperienza di gioco ultra reattiva. Incluso un adattatore per un’esperienza ottimale sui modelli iPhone 14, 13 Pro e 13 Pro Max! Pagalo ora solo 89,99 euro!

