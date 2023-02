Festival degli innamorati su Amazon: DIECI gadget originali da regalare a San Valentino

Ancora incerti su cosa regalare per San Valentino? Nessun problema, eccovi i nostri puntuali suggerimenti per trovare il regalo originale per stupire il vostro o la vostra partner con un oggetto curioso, ma al contempo bello e utile. Ma fate in fretta, per la festa degli innamorati manca davvero pochissimo e rischiate di non concludere l’acquisto e la consegna per tempo.

Pendrive a forma di chiave di cuore

Se sei alla ricerca di un simpatico gadget da regolare a chi ami per San Valentino, su Amazon trovi a soli 13€ una bellissima chiavetta USB a forma di chiave a cuore. Un oggetto che per dimensioni e peso può portare sempre con sé, utile sia per lavoro che per svago, che ogni volta che tirerà fuori per bisogno, gli ricorderà di te.

Trasmettitore FM Bluetooth 5.0

Dulcis in fundo, un pensierino anche per la vecchia utilitaria con cui facciamo avanti e indietro per il mare. A “lei” possiamo regalare questo bel gadget che la rende magicamente smart. Collega il trasmettitore alla presa dell’accendisigari, sintonizza la tua autoradio FM su una stazione vuota e regola il device su di essa. A quel punto puoi farci di tutto, dalle chiamate in vivavoce a ricaricare due dispositivi contemporaneamente grazie alle due porte USB. Spunta il coupon in pagina per avere lo sconto del 50% e prenderlo a soli 9,50 euro.

Apri bottiglie automatico digitale

Sorseggiare un bicchiere di buon vino mentre magari si ascolta della buona musica può essere il modo perfetto per rilassarsi alla fine di una lunga giornata, e quindi un apribottiglie veloce ed efficiente può aiutarti a goderti il ​​tempo. Come questo gioiellino che è automatico e può aprire la bottiglia di vino in 6 secondi. Una vera e propria genialata che oggi ti costa appena 22 euro su Amazon.

Smartband senza app e Bluetooth

Cosa ci fa uno smartband in una lista simile? Semplice, questo è diverso da tutti gli altri: funziona infatti senza applicazione e senza Bluetooth: per questa sua caratteristica, è perfetto anche per bambini e anziani, per registrare con precisione i dati dell’esercizio fisico e le attività quotidiane, ad esempio passi, calorie, velocità, distanza e tempo di attività, monitoraggio del sonno e altro ancora.

Tavoletta grafica con penna

Wacom One è una tavoletta grafica con penna inclusa che oggi è disponibile a 44€ (invece di 79,90€) su Amazon. La sua penna reattiva, ergonomica, sensibile alla pressione ti permette di tracciare schizzi, disegnare, dipingere o ritoccare foto in modo naturale.

Chiave universale

La chiave universale è il tipico caso di strumento che nemmeno pensiamo esista, salvo poi non poterne fare a meno una volta scoperto, per i lavori di fai da te. Questo eccezionale gingillo lo monti su un trapano e lo usi in tantissimi contesti. Uno de modelli più versatili e interessanti del momento lo trovi ora in gran sconto su Amazon a meno di 9€.

Ferro da stiro verticale Per chi si trova spesso fuori casa per lavoro o studio, e ha bisogno di mantenere gli abiti “in tiro”, come si suol dire, avere a portata di mano una comoda stiratrice verticale portatile può rivelarsi estremamente utile. Se hai bisogno di un prodotto simile, oggi su Amazon la trovi a un prezzo molto conveniente, ovverosia appena 16€. Proprio così, solo 16 euro per un oggetto super utile come questo. Ricordati solo di spuntare la voce “Applica coupon da 5€” sulla pagina del prodotto, prima di andare alla cassa a pagare. Compralo su Amazon a 16€ Tazza auto mescolante La tazza auto mescolante è la scelta ideale per tutti coloro che hanno bisogno di almeno mezz’ora per riconnettersi col mondo reale una volta alzati dal letto. In questo modo, girovagando per la cucina come uno zombi di The Walking Dead si evitano problemi, pur magari dimenticandosi di sciogliere lo zucchero o altri elementi solubili da mixare, come ad esempio il Nesquik o la cannella. Basta premere un pulsante situato sul manico, e la tazza mescolerà ogni bevanda senza bisogno di alcuno sforzo. Comprala su Amazon a 16€ Torcia, accendino e lanternino 3 in 1 Questa incredibile torcia elettrica con funzioni di accendino, lanterna micro e ricarica USB è una di quelle genialate che nemmeno immagini possa esistere. In questo momento lo trovi in scoto su Amazon a soli 14€, pochi pezzi disponibili. Compralo su Amazon a 14€ Rasoio compatto digitale Questo piccolo e compatto rasoio è una potenza. Pensate, funziona tramite batteria integrata ricaricabile e vanta perfino una doppia testina. Insomma, un vero gioiellino di tecnologia e utilità, bello nel design ed efficace nella rasatura, che può sempre servire. Compralo su Amazon a 21€

