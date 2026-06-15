Fiat 500, questi modelli oggi valgono una fortuna: se la vendi ci compri un’auto di lusso

Il mercato delle Fiat 500 storiche continua a registrare prezzi notevoli, confermando l’appeal di questa icona italiana.
Il mercato delle Fiat 500 storiche continua a registrare prezzi notevoli, confermando l’appeal di questa icona italiana.
Silvia Dalia
Pubblicato il 15 giu 2026
Fiat 500, questi modelli oggi valgono una fortuna: se la vendi ci compri un’auto di lusso

Nel 2026, gli esemplari più comuni oscillano tra 3.500 e 15.000 euro, mentre le versioni rare, restauri certificati e modelli con documentazione completa possono superare i 30.000 euro, avvicinandosi ai valori di auto di lusso.

La quotazione di una Fiat 500 dipende soprattutto dalle condizioni generali e dall’originalità dei dettagli. Le auto da restauro completo, con carrozzeria compromessa o pezzi mancanti, partono da 1.500-3.500 euro. Gli esemplari in condizioni medie si collocano tra 3.500 e 6.000 euro, mentre le vetture ben conservate, con documentazione coerente e scocca sana, raggiungono 8.000-10.000 euro. Le versioni più collezionistiche, come le N e D, possono superare i 15.000 euro, e in casi eccezionali arrivare fino a 30.000 euro o più.

Fattori che influenzano il valore

Il prezzo di una Fiat 500 non dipende solo dall’anno di produzione. Stato della carrozzeria, originalità dei particolari e condizioni meccaniche sono determinanti. Una scocca sana, interni coerenti, fari, cerchi e dettagli motore originali fanno salire il valore. Anche la documentazione completa e fotografata dei restauri aumenta la fiducia degli acquirenti e la valutazione finale. Gli esemplari conservati autentici spesso superano in valore quelli restaurati con interventi non accurati.

FIAT 500, il valore di quelle più ricercate – Webnews.it

Alcuni modelli attirano maggiore attenzione sul mercato. La Fiat 500 N e D (1960-1965), se conservata in modo originale, può arrivare a 17.000 euro. La 500 F (1965-1972) si colloca generalmente tra 7.000 e 14.000 euro, mentre la 500 L (1968-1972) è apprezzata per interni più ricchi e buona tenuta di mercato. La 500 R (1972-1975) rappresenta spesso il punto d’ingresso per chi cerca una Cinquecento classica senza puntare alle fasce più alte.

Non sempre un restauro significa maggior valore. La regola d’oro è semplice: una Fiat 500 conservata e originale batte quasi sempre una restaurata in modo approssimativo. La qualità dei dettagli, la coerenza della verniciatura e la manutenzione meccanica sono più importanti dell’aspetto estetico immediato.

Come valutare correttamente un esemplare

Per capire se il prezzo richiesto è giusto, è fondamentale considerare più elementi insieme: versione, stato della carrozzeria, originalità dei dettagli, qualità dei componenti e completezza della documentazione. Gli annunci isolati o basati su diciture generiche come “auto d’epoca” possono ingannare. Un esemplare ben conservato con certificazioni fotografiche e storiche giustifica spesso cifre elevate, mentre una 500 restaurata frettolosamente può risultare sopravvalutata.

La Fiat 500 d’epoca rimane una delle auto storiche italiane più amate, con un mercato vivace e prospettive solide per i modelli meglio conservati. Se venduta al giusto prezzo, può valere quanto un’auto di lusso, confermando il fascino senza tempo di questa piccola grande icona.

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