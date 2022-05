Fibra Aruba: la PROMO a 17,69€ con una Ducati in palio

Anche per questo finale di Maggio e per i prossimi mesi Aruba propone la sua Promo in Fibra ad un prezzo davvero incredibile e senza vincoli che mette in palio anche una Ducati Replica Aruba Racing. La tariffa è ancora disponibile fino al giorno 11 Agosto 2022 ad un prezzo di soli 17,69 euro ogni mese.

L’offerta è attivabile sia per Privati che per Professionisti che in questo periodo grazie al Voucher MISE potranno attivare l’offerta con canone zero per 18 mesi. In pratica, i possessori di Partita IVA pagheranno solo l’IVA.

Fibra Aruba: ecco la promo con una Ducati in palio!

La tariffa in questione è senza vincoli e prevede internet illimitato fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload in FTTH con la possibilità di aggiungere il Modem a noleggio con soli 2,20 euro mensili. L’offerta per com’è impostata non ha il modem incluso nel canone mensile. Il prezzo dunque è di soli 17,69 euro ogni mese. Questo canone è bloccato per ben 12 mesi, dopodiché, ammonterà a soli 26,47 euro al mese.

Oltre all’ormai famosa opzione Stop&Go che permette di mettere in pausa l’abbonamento per 30 giorni l’anno, Aruba offre anche la possibilità di aggiungere alcuni servizi opzionali come l’upload fino a 500 Mbps a 2 euro in più al mese oppure l’indirizzo IPv4 statico a 3 euro mensili.

Alla lista dei servizi, è possibile anche scegliere di aggiungere l’opzione che prevede le chiamate nazionali senza limiti verso qualsiasi numero sia mobile che fisso. In questo caso, l’addon viene 4 euro in più ogni mese.

Tutto questi servizi sono chiaramente opzionali. In alternativa, è possibile attivare la promo con Modem incluso e chiamate illimitate denominata Fibra Aruba All-in Promo a 19,89 euro mensili, disponibile anch’essa ONLINE.

La promozione di Aruba che offre la Fibra con una Ducati in palio è attivabile anche per i clienti Partita IVA grazie al contributo MISE. Inoltre, è disponibile nelle cosiddette Aree Bianche.