Fibra ottica a casa a meno di 20 euro con Aruba

Aruba Fibra è la divisione di Aruba che si occupa dell’erogazione dei servizi di connettività per la casa con un’offerta fibra ottica davvero molto conveniente. Grazie alla proposta di Aruba, infatti, è possibile attivare la fibra ottica FTTH fino a 1 Gbps con un costo di 22,47 euro al mese per 24 mesi.

In più, c’è anche la possibilità di puntare sulla versione All-in dell’offerta che include anche le chiamate illimitate e il router Wi-Fi. Questa seconda opzione costa 19,89 euro al mese per 6 mesi (poi 29 euro al mese).

Tutte le proposte sono personalizzabili con una serie di opzioni e attivabili direttamente dal sito ufficiale di Aruba, linkato qui di sotto. In questo momento, le proposte di Aruba sono tra le soluzioni più convenienti e complete del mercato per avere una connessione illimitata.

Aruba Fibra: l’offerta giusta per la fibra ottica a casa

Con Aruba Fibra è possibile scegliere tra due opzioni:

Fibra Aruba Promo : linea telefonica e connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Gbps; il costo è di 22,47 euro al mese per 24 mesi (poi 26,47 euro al mese); il router Wi-Fi è disponibile al costo aggiuntivo di 2,20 euro al mese come opzione (è possibile utilizzare un proprio router)

: linea telefonica e connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Gbps; il costo è di (poi 26,47 euro al mese); il router Wi-Fi è disponibile al costo aggiuntivo di 2,20 euro al mese come opzione (è possibile utilizzare un proprio router) Fibra Aruba Promo All-in Promo: linea telefonica con chiamate illimitate e connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1 Gbps; router Wi-Fi incluso; il costo è di 19,89 euro al mese per 6 mesi (poi 29 euro al mese)

Le offerte fibra di Aruba sono personalizzabili: l’indirizzo IPv4 statico costa 4 euro in più mentre con 7 euro in più al mese è possibile portare la connessione fino a 2,5 Gbps in download. Con 2 euro in più al mese, invece, è possibile portare la velocità di upload fino a 1 Gbps.

Per accedere alle offerte, verificare la copertura della fibra ottica e attivare l’opzione desiderata è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

