Fibra ottica e WiFi potenziato in tutta la casa: i vantaggi dell'offerta di Sky

Sky, con la sua offerta Sky Wifi, è sempre più un punto di riferimento per gli utenti alla ricerca di una connessione illimitata e veloce in tutta la casa. L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese e prevede attivazione e modem Wi-Fi gratis.

Il modem Sky Wifi Hub è il vero punto di riferimento della proposta di Sky. Il dispositivo è in grado di adattarsi alle esigenze dell’utente, garantendo una connessione stabile e veloce in tutta la casa. Tra le specifiche c’è il supporto Dual Band oltre a un sistema di 8 antenne che riesce a offrire un segnale stabile per tutta la casa.

A Sky Wifi Hub è possibile collegare, senza perdita di prestazioni, oltre 100 dispositivi. In più, grazie all’app Sky Wifi c’è la possibilità di gestire, fin nei minimi dettagli, l’impianto domestico per massimizzare le prestazioni della connessione. L’offerta proposta è attivabile direttamente tramite il sito Sky.

Sky Wifi: la scelta giusta per la connessione Internet di casa

Per tutti i nuovi clienti, Sky Wifi propone un abbonamento con queste caratteristiche:

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1 Gigabit in download; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1 Gigabit in download; in caso di indisponibilità della fibra, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega linea telefonica fissa con chiamate a consumo e possibilità di attivare l’opzione per le chiamate illimitate senza costi aggiuntivi seguendo l’attivazione online

con chiamate a consumo e possibilità di attivare l’opzione per le chiamate illimitate senza costi aggiuntivi seguendo l’attivazione online Sky WiFi Hub incluso

L’offerta costa 29,90 euro al mese con attivazione gratuita. Per attivare la promozione è sufficiente verificare la copertura tramite il sito ufficiale, linkato qui di sotto, e seguire poi la procedura di sottoscrizione.

