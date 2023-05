FIDATI, non hai mai visto delle cuffie Bluetooth ad un prezzo così MINUSCOLO

Se ti piace tanto ascoltare musica dalle cuffiette, mentre raggiungi il luogo di lavoro o mentre stai facendo allenamento, beh allora non dovresti davvero perderti queste. Oggi, ti porti a casa queste cuffie Bluetooth di Aerac, ad un prezzaccio, a meno di 23,99€, quindi a soli 11,99€, proprio grazie al codice sconto del 50%.

Una promo davvero assurda quella di oggi, non ti capiterà ancora un’occasione simile su Amazon. Se non vuoi perderla aggiungile al tuo carrello, così al checkout le troverai scontate automaticamente dal sito. E non dimenticarti di selezionare il codice sconto del 50%.

Cuffie Bluetooth 5.2, Stereo HiFi, waterproof, HD, microfono, 35 ore di riproduzione

Sì, hai letto bene. Con queste cuffiette potrai davvero godere di ben 35 ore di riproduzione senza interruzioni. Quindi, davvero una bomba senza precedenti. Non fartele scappare, ne restano davvero pochissime su Amazon.

Questo modello di Aeac, ti permetterà di aprire il coperchio della custodia e immediatamente ascoltare tutto ciò che tanto ami. Con tanto di pulsante di controllo smart, touch control che è multifunzionale. Per esempio riprodurre musica, o regolare il volume, rispondere alle chiamata e poi anche attivare Siri.

Si tratta di cuffiette stereo HiFi, con bassi potenti e con unità di riduzione del rumore ENC. Le quali forniscono un suono surround spaziale. Poi grazie ai 4 microfoni potrai rispondere alle chiamate vocali ad alta definizione. Può essere facilmente compatibile con tutti i dispositivi smart tramite Bluetooth.

Una promo davvero assurda che ti farà rimanere a bocca aperta, con tanto di codice sconto del 50%. Delle cuffiette che ti accompagneranno in ogni occasione, che sia lavoro o svago senza problemi di batteria. Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi, perché ne restano pochissimi pezzi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.