FIDATI, non hai mai visto il Samsung Galaxy S23 ad una cifra così RIDICOLA

Hai voglia di cambiare telefono e di finalmente provarne uno tutto nuovo e che va come una bomba? Mettiti seduto, perché quando sentirai a quanto viene venduto questo Samsung Galaxy S23 rimarrai a bocca aperta. Oggi, te lo porti a casa a 725,29€, invece di 979€, uno sconto davvero pazzo. Corri immediatamente su Amazon, prima che l’offerta termini.

Una super promo che davvero ti farà impazzire, oggi ti porti a casa questo smartphone con un mega sconto del 26%. Non ti resta che aggiungerlo al carrello, così al momento del checkout lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Samsung Galaxy S23, Caricatore incluso, display 6.1” Dynamic Amoled 2X

La bomba di oggi è proprio questo smartphone firmato Samsung, oggi te lo porti a casa a davvero una miseria, con un mega sconto mai visto prima su Amazon. Dal colore verde, che ha mandato il server di Amazon in tilt completo.

Questo modello di Samsung, ti regalerà all’interno della confezione anche il caricabatterie Samsung da 25W per ottenere sempre una ricarica super-rapida, per ricaricare il tuo Galaxy S23 in davvero pochissimo tempo.

Grazie a questa fotocamera grandangolare da ben 50 MP, potrà lavora in parallelo con un potente processore Snapdragon 8 Gen 21, così da combinare rapidamente i fotogrammi per estrarne da ognuno i bit necessari, per poter ottenere una foto ad alta risoluzione in ogni momento e con ogni tipo di luce.

Una super promo, davvero assurda, che ha mandato tutto il server di Amazon in tilt in queste ore. Oggi, ti porti a casa questo Galaxy S23 a davvero una miseria, con un mega sconto del 26%. Che aspetti ancora? Corri immediatamente su Amazon, prima che sia troppo tardi.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.