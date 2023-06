Fidati, questo mini PC è una BOMBA e costa molto meno di quanto vale (Amazon)

Il mini PC HEIGAOLAPC con sistema operativo Windows 11 Pro offre una soluzione compatta e potente per le tue esigenze informatiche quotidiane. Dotato di un processore Intel Celeron J4125 fino a 2,7 GHz, questo micro desktop offre prestazioni affidabili per le attività di ufficio, la navigazione web e l’intrattenimento multimediale. Un piccolo ma potente computer che dunque può tornarti estremamente utile e che oggi puoi fare tuo a un prezzo decisamente appetitoso grazie allo sconto col coupon di 40€ offerto da Amazon. In questo modo lo potrai avere a 259€, incluse le spese di spedizione via Prime.

Questo mini PC è una BOMBA, credici sulla parola

Con 8GB di RAM e 128GB di memoria eMMC, avrai spazio sufficiente per archiviare i tuoi file e l’ampiezza di memoria necessaria per multitasking fluido. Inoltre, il mini PC supporta la risoluzione 4K a 60Hz tramite le due porte HDMI, consentendoti di godere di immagini nitide e dettagliate sui tuoi monitor o televisori compatibili.

La connettività è un punto di forza di questo mini PC, con supporto per Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Sarai in grado di connetterti alla rete in modo veloce e affidabile, e potrai sfruttare al massimo le funzionalità wireless come la condivisione di file e lo streaming senza interruzioni.

Grazie alle sue dimensioni compatte, il mini PC HEIGAOLAPC si integra facilmente in qualsiasi ambiente lavorativo o domestico, occupando poco spazio sulla scrivania o nella configurazione del tuo home theater. Sia che tu stia lavorando da casa, guardando i tuoi contenuti preferiti o eseguendo attività quotidiane, questo mini PC offre le prestazioni necessarie per soddisfare le tue esigenze informatiche. Che aspetti? Va su Amazon dove lo potrai avere a 259€, incluse le spese di spedizione via Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.