FIDATI, sono queste le cuffie Bluetooth con rapporto qualità prezzo MIGLIORE su Amazon

Cuffie Bluetooth P3i di Anker, con funzione di cancellazione rumore attiva ibrida, 4 microfoni

Questo modello di Soundcore, è dotato di una funzione ibrida di cancellazione attiva del rumore, ma non solo anche con due microfoni su ogni lato che riducono il rumore esterno fino al 90% e ti lasciano concentrare sulla tua musica. Quindi davvero perfetto.

Potrai anche ricevere chiamate chiare ovunque tu sia grazie ai 4 microfoni integrati negli auricolari wireless e un algoritmo di isolamento acustico che rileva con precisione la tua voce. Inoltre, potrai scegliere le tue impostazioni di equalizzazione preferite tra 22 diverse opzioni e anche personalizzare il tuo profilo sonoro con l’app Soundcore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.