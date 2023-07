FIERA DEL RISPARMIO Amazon: Apple, Samsung e altre firme scontate del 50%

La Fiera del Risparmio su Amazon è un’opportunità imperdibile per gli amanti della tecnologia e delle marche di qualità. Seguendo le nostre dritte potrai approfittare di sconti incredibili che arrivano oltre al 50% su prodotti di grandi marche come Apple, Samsung e molte altre. È il momento perfetto per ottenere quegli articoli di lusso che hai sempre desiderato, ma a un prezzo molto più conveniente.

Mac mini 2018 (-56%)

L’Apple Mac mini 2018 è un potente e compatto computer desktop progettato per offrire prestazioni elevate e una grande versatilità. Con il suo processore Intel Core i5 di ottava generazione a 6 core e una frequenza di 3,0GHz, è in grado di gestire facilmente le attività più impegnative, dalla produzione musicale alla grafica avanzata. Con 8GB di RAM, il Mac mini offre una gestione fluida delle applicazioni e la possibilità di eseguire multitasking senza intoppi. La memoria interna da 512GB garantisce uno spazio di archiviazione ampio per i tuoi file, documenti, foto e video. Fallo tuo ora a 598€ su Amazon, sfruttando lo sconto del 14% e le spese di spedizione gratuite via Prime.

Mini PC NiPoGi Windows 11 Pro (-50%)

Il Mini PC NiPoGi Windows 11 Pro è una soluzione potente e compatta per chi cerca un computer desktop versatile e performante. Con una combinazione di specifiche di alta qualità e un design elegante, questo mini PC offre un’esperienza informatica di livello superiore. Fallo tuo a soli 189€ su Amazon con lo sconto del 50% sul prezzo di listino col coupon da spuntare sulla pagina del prodotto che abbassa ancora di più il prezzo totale. Spedizioni gratuite.

SSD NVME Crucial P2 (-53%)

Se hai bisogno di spazio di archiviazione e velocità sul tuo PC, ecco l’offerta che fa per te. Costruito con memorie Micron 3D NAND, l’SSD Crucial P2 da 1 TB utilizza la tecnologia NVMe e l’interfaccia PCIe Gen 3 M.2 per prestazioni al top della categoria. Che si tratti di caricare giochi, archiviare file di lavoro o creare contenuti, questo SSD può aiutare a rendere tutto molto più rapido. Per quanto riguarda le prestazioni, ha una velocità massima di lettura e scrittura fino a 2400 MB/s e 1900 MB/s rispettivamente. Acquistalo su Amazon a soli 56€ invece di 118,79€.

Samsung Galaxy Watch4 – 40mm (-55%)

Occasionissima su Amazon: il Samsung Galaxy Watch4 colore nero da 40mm è in promozione con il 52% di sconto. Fallo tuo sfruttando questo super sconto a soli 129€, anziché al prezzo di listino di 269€. Spese di spedizioni veloci e gratuite. Solo così potrai mettere le mani su questo iconico smartwatch che grazie al nuovo sensore Samsung BioActive rileva la composizione del tuo corpo in tempo reale e ti informa man mano che gestisci i tuoi obiettivi di salute.

Samsung Galaxy Buds Live (-57%)

Hai presente gli spettacolari Samsung Galaxy Buds Live? Questi incredibili auricolari top di gamma colore bianco possono essere tuoi oggi con appena 72€, cioè il 57% in meno del loro costo effettivo. Il tutto con le spedizioni gratuite e veloci offerte da Amazon. Gli auricolari sono progettati per essere sempre sulla frequenza giusta. La loro forma iconica e il design ergonomico senza cuscinetti In-Ear, per non occludere il canale uditivo, insieme alla tecnologia di Cancellazione Attiva del Rumore, rendono l’esperienza di ascolto unica e comoda per tutta la giornata.

