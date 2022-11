Fifa 22 Standard Plus a un prezzo ESAGERATO (14,97€)

Fino a oggi con 15€ ti potevi comprare due pizze tonde d’asporto nel fine settimana, un paio di scarpe per camminare fuori casa da Decathlon, oppure anche una custodia con qualche pretesa in più per il tuo smartphone. Ecco, oggi con gli stessi soldi ti puoi regalare qualcosa di più sostanzioso: Fifa 22 Standard Plus. Il videogioco di calcio più famoso al mondo è tuo a soli 14,97€, grazie allo sconto enorme del 64% su Amazon. Con questa offerta risparmi quasi 30 euro su un titolo che ha come prezzo consigliato 42€. Ed è subito best buy di giornata, ma solo per oggi (nella più ottimistica delle previsioni).

Fifa 22 Standard Plus, i Mondiali li giochi a casa tua

L’offerta casca davvero a pennello, visto che è la settimana in cui cominciano i Mondiali di calcio in Qatar. Con Fifa 22 Standard Plus i prossimi campionati del mondo li giochi a casa tua, seduto bello comodo sul divano. Scegli la tua Nazionale del cuore, scarta gli avversari in campo, vinci i duelli più improbabili in rete, e la Coppa del Mondo sarà tua.

Con Fifa 22 debutta anche HyperMotion, l’incredibile tecnologia di nuova generazione per un’esperienza di gioco ancora più immersiva rispetto al passato. Grandi novità poi nella modalità Pro Club, con la possibilità di modificare i cori del pubblico e i brani dopo ogni gol segnato. Fifa 22 risolve infine il fastidioso problema dei portieri, con un gameplay completamente rivisitato.

Non aspettare che l’offerta scada, metti nel carrello ora Fifa 22 Standard Plus a soli 14,97€ e inizia a giocare già da domani, quando riceverai il videogioco a casa tua, senza pagare nessuna spesa di spedizione. Dopotutto non esiste periodo migliore come le festività di fine anno per iniziare una leggendaria carriera a Fifa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.