FIFA 22 Standard per Xbox One REGALATO a soli 4 euro: fai tuo un pezzo da collezione

Occasionissima su Amazon, grazie alla quale potrai fare tuo uno straordinario pezzo da collezione, visto che stiamo parlando dell’ultimo gioco di calcio con denominazione FIFA! E che oggi puoi pagare solo 4,98 grazie allo sconto dell’85%! Parliamo infatti di FIFA 22 Standard per Xbox. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

FIFA 22 Standard per Xbox One: le caratteristiche

Con FIFA 22 Standard per Xbox potrai vivere al massimo ogni attimo sul campo da gioco grazie alla straordinaria tecnologia di nuova generazione HyperMotion. HyperMotion integra i dati motion capture avanzati di tutta la squadra e la tecnologia di apprendimento automatico per spingere al massimo il gameplay di FIFA 22, sfruttando la potenza delle console di nuova generazione per offrire l’esperienza di gioco più realistica, reattiva e fluida mai creata.

Con FIFA 22 vivrai un’altra stagione di innovazione in ogni modalità di gioco: grazie alla riprogettazione dei portieri potrai contare su un rendimento superiore per uno dei ruoli più importanti in squadra, vivrai i tuoi sogni di gloria creando e gestendo la tua squadra personalizzata in modalità Carriera, riceverai premi per il tuo talento grazie al gameplay rinnovato di VOLTA FOOTBALL, darai il bentornato ai giocatori più rappresentativi di sempre disponibili come Eroi di FIFA Ultimate Team™ e, per finire, potrai respirare tutta l’atmosfera dei big match grazie a una straordinaria esperienza audiovisiva!

FIFA 22 Standard per Xbox oggi puoi pagare solo 4,98 grazie allo sconto dell’85%! . Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.