FIFA 23 per PlayStation 5: il prezzo è da Campioni del Mondo su Amazon (49€)

FIFA 23 è disponibile su Amazon con uno sconto super interessante di 30€. La versione migliore del gioco, ovverosia quella next-gen per PlayStation 5 è così l’occasione videoludica del giorno, considerando a quanto di solito viene venduta una sua copia. Il videogame più ricercato e venduto delle ultime settimane, dunque, puoi acquistarlo a 49€ con le spese gratuite gestite da Prime. Un affarone di quelli difficilmente ripetibili, per cui corri ad accaparrartene una copia se sei interessato, perché la promo rischia di scadere a breve.

FIFA 23, l’ultimo capitolo e il più completo di sempre

Questo capitolo di FIFA è il più ricco di sempre: tante le novità, con la tecnologia HyperMotion2, la FIFA World Cup maschile e femminile, le funzionalità cross-play e molto altro ancora a farla da padrona. E per la prima volta nella storia del franchise (e non solo) sarà possibile giocare con i club femminili, grazie alla presenza dal lancio in FIFA 23 della Barclays FA Women’s Super League e della D1 Arkema.

Il doppio dei dati ottenuti da veri atleti ha permesso agli sviluppatori di ricreare animazioni più fedeli alla realtà, sbloccando un gameplay ultra realistico in ogni partita di qualsiasi modalità in FIFA 23. La nuova meccanica per i tiri, basata sull’abilità del giocatore, introduce nel gioco le conclusioni più potenti e spettacolari del calcio reale. Creati lo spazio, prendi la mira e calcia in porta con maggiore potenza, per avere più possibilità di realizzare gol fantastici.

E poi i nuovi calci piazzati garantiscono un maggiore controllo su punizioni, calci di rigore e calci d’angolo, consentendoti di scegliere dove colpire la palla per cambiarne direzione, traiettoria, effetto e altro ancora. Inoltre, l’inquadratura della telecamera aggiornata sui calci d’angolo aiuta a riflettere meglio l’intensità delle situazioni su palla inattiva. FIFA 23 è disponibile su Amazon a 49€ con le spese gratuite e un super sconto del 38%.

