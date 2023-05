FIFA 23 per PS4: approfitta ora dello sconto del 61% su Amazon

Entra nel mondo del calcio next gen FIFA 23 Standard Edition per PS4. Questo nuovo titolo di EA possiede una grafica migliorata, nuove funzionalità e una modalità di gioco più avvincente, oltre ad avere una modalità che ti fa vivere la storia come se fossi sul campo. Acquistalo ora su Amazon a soli 27,07€ invece di 69,99€.

Dalle modalità Carriera e Ultimate Team ai match rapidi con i tuoi amici, FIFA 23 ha qualcosa da offrire ad ogni tipo di giocatore. Grazie all’engine Frostbite, ha una grafica eccezionale che rende ogni partita più realistica. I giocatori si muovono in modo più fluido e naturale, e le animazioni sono più realistiche e dettagliate.

Inoltre, offre un’esperienza di gioco più immersiva grazie alla tecnologia HyperMotion, che utilizza l’intelligenza artificiale per creare movimenti più realistici e reattivi.

Questo nuovo gioco per PS4 porta il realismo al livello successivo con una nuova gamma di opzioni tattiche che ti danno il controllo completo del tuo stile di gioco. Puoi personalizzare le tue formazioni, impostare i tuoi schemi di gioco e scegliere la tua strategia per dominare il campo.

Inoltre, potrai decidere di giocare con le più grandi stelle del calcio mondiale e con le squadre più famose. Puoi competere in famosi stadi di tutto il mondo, dalla Premier League inglese alla Serie A italiana, dalla Bundesliga tedesca alla La Liga spagnola. Non perdere l’opportunità di vivere l’emozione del calcio con FIFA 23 Standard Edition e acquistala su Amazon approfittando dello sconto del 61%. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

