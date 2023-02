FIFA 23: sconto EPICO sulla versione Standard Edition per PS4 (-58%)

Questa mattina i fan di FIFA si sono svegliati con una bella notizia: la versione Standard Edition di FIFA 23 per PS4 è in sconto del 58% su Amazon. Un’offerta che ha del clamoroso, se si considera che il prezzo finale è di appena 29 euro, contro i 69,99 euro di listino. Venduta e spedita da Amazon, al momento l’edizione protagonista dell’offerta del giorno è la più venduta nella categoria Giochi per PlayStation 4 di Amazon. Un successo ampiamente prevedibile, vista la completezza del gioco e il realismo senza pari offerto dall’ultima versione.

FIFA 23 Standard Edition per PS4: su Amazon in offerta a meno di 30 euro

Le principali novità di FIFA 23 per PS4 riguardano la FIFA World Cup maschile e femminile, gli aggiornamenti sulla grafica di gioco e la possibilità di giocare con i club femminili. Iniziamo dalla presenza delle competizioni mondiali per Nazionali: grazie ai costanti aggiornamenti del gioco, hai l’opportunità di giocare i più importanti tornei calcistici, inclusi gli ultimi Mondiali in Qatar e la FIFA Women’s World Cup di quest’anno in Australia e Nuova Zelanda.

A proposito del calcio femminile, per la prima volta nella storia di FIFA puoi giocare con le squadre di calcio femminili: i campionati disponibili in questa versione sono la D1 Arkema e la Barclays FA Women’s Super League. Anno dopo anno, infine, gli sviluppatori di EA Sports continuano a migliorare un gioco che raggiunge nuove vette di realismo impensabili fino a dodici mesi prima.

Con oltre 700 squadre, più di 30 tornei e 19.000 giocatori, anche quest’anno FIFA 23 è il videogioco di riferimento per chiunque ami giocare a calcio con la PlayStation. Cogli al volo l’offerta del giorno di Amazon per approfittare del 58% di sconto su FIFA 23 per PS4 in versione Standard Edition e pagarlo soli 29,39 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.