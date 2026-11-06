File indesiderati invisibili su WhatsApp: come eliminarli e pulire la memoria

Lo spazio libero sullo smartphone può diminuire senza una spiegazione apparente, anche quando fotografie, video e conversazioni sembrano occupare meno memoria del previsto.

Con WhatsApp, controllare soltanto le chat più pesanti non sempre basta a capire da dove arrivino tutti i gigabyte utilizzati. Tra Android e iPhone cambiano le possibilità di intervento, ma in entrambi i casi è importante distinguere i dati superflui dalle informazioni da conservare. Alcuni controlli preliminari permettono di evitare cancellazioni sbagliate e individuare quali operazioni sono davvero utili.

Nella cache di WhatsApp si nascondono duplicati, stati temporanei e backup locali

La cosiddetta spazzatura invisibile di WhatsApp non è un cestino da svuotare con un clic. È piuttosto un insieme di dati che l’app produce durante l’uso di tutti i giorni. Ci sono i file di cache, usati per aprire più in fretta conversazioni e contenuti.

Ci sono poi le copie di foto e video già inviati, salvate in cartelle interne anche quando l’originale resta nella galleria del telefono. A questi si aggiungono gli stati dei contatti, scaricati in modo temporaneo quando vengono visualizzati e disponibili per circa 24 ore in cartelle non sempre visibili.

Su Android, inoltre, WhatsApp conserva anche backup locali della banca dati dei messaggi, spesso uno per ciascuno degli ultimi giorni. “Il telefono mi diceva memoria piena, ma nelle chat non vedevo quasi nulla”, raccontano spesso gli utenti nei forum di assistenza. Il problema è tutto qui: una parte dello spazio occupato non si vede, ma pesa eccome sulla memoria.

Android, dove guardare e quali errori evitare quando si pulisce WhatsApp

Su Android la pulizia può essere più precisa, perché il sistema permette di entrare nelle cartelle dell’app con un gestore file, come Files di Google o l’app “Archivio” presente su molti telefoni Samsung e Xiaomi. Il primo passaggio, quello più sicuro, è aprire le impostazioni del telefono, entrare in Applicazioni, scegliere WhatsApp e usare Svuota cache nella sezione dedicata allo spazio di archiviazione.

Attenzione però: non bisogna toccare “Cancella dati”, perché quella voce può eliminare impostazioni e contenuti dell’app. Per rimuovere gli stati temporanei, bisogna attivare la visualizzazione dei file nascosti e raggiungere il percorso interno Android/media/com.whatsapp/WhatsApp/Media/.Statuses: da lì i contenuti possono essere cancellati senza intaccare le chat.

Le copie dei file inviati si trovano invece nelle cartelle Media, dentro sottocartelle come WhatsApp Images, WhatsApp Video e WhatsApp Audio, spesso nella directory “Sent”. Da controllare anche la cartella Databases, dove sono conservati i backup locali: di norma conviene tenere il file più recente ed eliminare quelli vecchi, se esiste già una copia di sicurezza aggiornata.

iPhone, perché spesso bisogna reinstallare l’app per cancellare i dati residui

Su iPhone lo spazio di manovra è più ridotto, perché Apple non consente di entrare liberamente nelle cartelle interne delle applicazioni. Per questo la pulizia manuale degli stati nascosti o delle cartelle “Sent”, possibile su Android, qui non si può fare.

Il primo passo resta il gestore integrato di WhatsApp: da Impostazioni, poi “Spazio e dati” e “Gestisci spazio”, si possono eliminare video pesanti, file oltre i 5 MB e contenuti inoltrati molte volte. Se però la voce “Documenti e dati” continua a occupare molti gigabyte nelle impostazioni di iOS, la soluzione più efficace è fare un backup su iCloud, controllando data e ora dell’ultimo salvataggio, e poi eliminare del tutto l’app.

Non “rimuovere app”, che conserva una parte dei dati, ma eliminare app. Dopo la reinstallazione da App Store e il ripristino della cronologia chat, lo spazio occupato da WhatsApp dovrebbe calare in modo evidente. È una procedura un po’ scomoda, certo. Ma spesso è l’unica per liberare davvero la memoria nascosta.