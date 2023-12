Film al top con TV LG 4K in offerta su Amazon

Hai voglia di creare un vero e proprio angolo cinema all’interno del tuo salotto di casa? Fortunatamente le smart TV, soprattutto nel corso degli ultimi anni, riescono a garantire un ottimo livello qualitativo dal punto di vista audiovisivo, non avendo nulla da invidiare alle più blasonate sale cinematografiche. Alla luce di questo Amazon ha ben pensato di proporti la TV LG 4K (modello 55UR80006LJ) in offerta al sensazionale prezzo di soli 469 euro, avendo così un bel po’ di risparmio rispetto a modelli molto più costosi realizzati dalle altre compagnie produttrici.

TV LG 4K: il cinema in casa tua

In questo caso avrai a disposizione uno schermo con diagonale da ben 55 pollici e risoluzione 4K, che ti permetterà di godere anche dei più piccoli dettagli, grazie a più di 8 milioni di pixel in continuo movimento che garantiscono la miglior fedeltà visiva possibile. Potrai quindi vedere film e serie TV sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+ e tante altre ancora.

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questa TV è però rappresentato dal suo processore a5 di 6° generazione, che permette tra le altre cose di avere una funzionalità di upscaling, davvero molto utile soprattutto per i vecchi contenuti in bassa definizione: avrai così la possibilità di portare a nuovo alcuni film d’epoca, come se fossero appena usciti.

Un’altra funzionalità molto interessante è rappresentata dal cloud gaming in collaborazione con NVIDIA GeForce NOW: in questo caso potrai dunque giocare a centinaia (se non migliaia) di videogiochi senza neanche collegare una console o un PC desktop, ma semplicemente con l’uso della connessione a internet.

Oltre a questo grazie alle porte HDMI hai la possibilità di collegare le tue console di nuova generazione come PlayStation 5 o Xbox Series X, riuscendo a godere al massimo dei principali titoli del momento.

In definitiva a poco più di 460 euro hai la possibilità di portarti a casa una delle migliori smart TV del momento, con cui potrai guardare senza problemi film, serie TV, eventi sportivi e tanto altro ancora: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questa TV LG 4K (modello 55UR80006LJ) in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.