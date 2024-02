Film, serie TV e show: tutto a 14,90 €/mese con la promo Sky TV con Netflix incluso

Con l’offerta di contenuti di intrattenimento (film, serie TV e show) più ricca e conveniente di sempre arriva da Sky che, per i nuovi clienti, mette a disposizione Intrattenimento Plus. Questo piano include Sky TV, con tutte le serie TV e gli show del catalogo Sky, oltre a Netflix, con tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma grazie al piano Base senza pubblicità (con possibilità di passare ai piani Standard e Premium pagando la differenza.

La promozione lanciata da Sky è attivabile fino al prossimo 18 di febbraio e prevede un costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi, senza vincoli di alcun tipo alla fine del periodo promozionale, quando sarà possibile scegliere una nuova promo oppure interrompere l’abbonamento. Da notare, inoltre, che con 5 euro in più è possibile aggiungere Sky Cinema con Paramount Plus. L’offerta in questione è disponibile tramite il sito ufficiale di Sky.

Film, serie TV e show: l’offerta più conveniente è Sky + Netflix

Con la promozione in corso è possibile accedere a:

Sky TV con tutti gli show e le serie TV della programmazione Sky

con tutti gli show e le serie TV della programmazione Sky Netflix con piano Base e possibilità di passare al piano Standard (+4 euro) oppure al piano Premium (+8 euro)

con piano Base e possibilità di passare al piano Standard (+4 euro) oppure al piano Premium (+8 euro) Sky Go per accedere ai contenuti Sky su smartphone, tablet e computer

per accedere ai contenuti Sky su smartphone, tablet e computer + 5 euro al mese per Sky Cinema con Paramount Plus

La promozione di Sky, quindi, mette a disposizione film, serie TV e show con un catalogo ricchissimo e in costante aggiornamento a fronte di un costo ridotto a 14,90 euro al mese (oppure 19,90 euro al mese aggiungendo Sky Cinema). Per accedere all’offerta a prezzo scontato c’è tempo fino al prossimo 18 di febbraio.

Lo sconto sul canone è valido per 18 mesi: al termine del periodo a prezzo ridotto non ci saranno vincoli e sarà possibile scegliere se passare a una nuova promozione oppure se interrompere l’abbonamento. L’attivazione dell’offerta Sky + Netflix, con le varie opzioni di personalizzazione, è disponibile tramite il sito ufficiale.

