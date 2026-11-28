Per il fine settimana del 28 e 29 novembre, Netflix Italia propone quattro film da scegliere tra dramma storico, storie familiari, animazione e commedia romantica.

Quasimodo, l’anima di Parigi e Il bambino sono arrivati venerdì 27 novembre. Il primo porta Vincent Cassel nella Francia del 1830, il secondo segue una famiglia nei Paesi Baschi degli anni Ottanta. Per una serata più leggera, ci sono la fiaba di Cenerentola vista dalla sorellastra in Steps e una storia natalizia ambientata in un ranch del Montana. La scelta dipende dal tipo di serata che si organizza e da chi si siede sul divano.

Quasimodo e Il bambino, due drammi appena arrivati

In Quasimodo, l’anima di Parigi, Jean-François Richet immagina la vita dell’uomo che avrebbe ispirato il personaggio di Victor Hugo. Vincent Cassel interpreta un tagliapietre inseguito dalla polizia, mentre la città è alla vigilia della rivoluzione del 1830. La minaccia del colera alimenta la caccia e l’incontro con Agnès, una ballerina interpretata da Daphné Patakia, gli dà un motivo per cercare riparo. È il film da scegliere se interessa soprattutto il modo in cui un dramma storico reinventa un personaggio conosciuto.

Il bambino parte da un’esplosione di gas in una scuola dei Paesi Baschi negli anni Ottanta. Dopo la morte del piccolo Nuco, la madre prova a ricostruire la propria vita, mentre il nonno fatica ad accettare la perdita. Nel cast ci sono Belén Cuesta e Karra Elejalde. Netflix presenta il film come ispirato a una storia vera. Il centro del racconto è il modo diverso in cui due persone attraversano lo stesso lutto.

La scelta del film sul tablet – Webnews.it

Steps, Cenerentola vista dalla parte della sorellastra

In Steps, la protagonista è Lilith, una delle sorellastre di Cenerentola. Quando mette le mani sulla bacchetta della Fata Madrina, la fiaba prende una direzione imprevista. È il titolo più adatto della selezione se si vuole vedere qualcosa insieme ai bambini: la magia e il movimento fanno da contrappeso ai due drammi del fine settimana, e la premessa è facile da seguire anche per chi conosce soltanto la versione più tradizionale.

Netflix indica 7+ e offre anche l’audio italiano. Nella versione originale, fra le voci ci sono Ali Wong, Amanda Seyfried e Stephanie Hsu. Il punto di vista della sorellastra è il dettaglio da tenere a mente prima di premere play: il ballo e la bacchetta restano familiari, ma l’avventura parte da un personaggio che di solito osserviamo ai margini della storia.

Guarding Stars, una commedia natalizia nel Montana

In Guarding Stars una guardia del corpo interpretata da Leighton Meester accompagna un attore famoso in un ranch del Montana. Lui ha il volto di Jared Padalecki. Per trascorrere le feste lì, i due fingono di essere una coppia. Da quella scelta parte la commedia, con la distanza fra un rapporto di lavoro e quello che comincia a succedere quando il ruolo da recitare diventa meno comodo.

È la scelta per chi vuole una commedia romantica prima che inizi dicembre. Nel cast c’è anche Andie MacDowell e la scheda italiana indica la disponibilità dell’audio doppiato. Se devi decidere in pochi minuti, pensa all’atmosfera che cerchi: il ranch e gli equivoci di Guarding Stars sono adatti a una serata più leggera, mentre la Parigi di Quasimodo è la scelta più cupa.