Finalmente addio allo SPAM, arriva la soluzione italiana: è gratuita e immediata

Telefonate indesiderate e SMS sospetti continuano a essere una delle seccature più comuni per chi usa lo smartphone ogni giorno.

Ora arriva una nuova proposta italiana che punta a ridurre il problema direttamente sul dispositivo, senza affidare tutto a servizi esterni. L’idea è semplice: filtrare le minacce in locale e lasciare all’utente il controllo sui propri dati.

Protezione locale: la filosofia “zero-server” di Oblio One

Il punto forte di Oblio One è la filosofia “zero-server”. L’app lavora sul dispositivo, senza appoggiarsi a server remoti e senza bisogno di una connessione Internet per le funzioni principali. L’analisi di chiamate sospette e SMS potenzialmente fraudolenti, quindi, avviene dentro lo smartphone, attraverso regole e filtri locali.

Non è un dettaglio da poco. Molte app anti-spam usano database condivisi, spesso aggiornati online, e questo comporta scambi di informazioni con sistemi esterni. Qui l’idea è diversa: far uscire dal telefono il meno possibile. Secondo quanto indicato nella scheda sullo store, l’unico elemento con accesso alla rete è Google Play Billing, necessario per l’eventuale acquisto della versione Pro.

Niente pubblicità, archivio locale cifrato con AES-256 e un comando per cancellare i dati salvati sul dispositivo. Una protezione pensata anche in chiave GDPR, almeno secondo quanto dichiarato dallo sviluppatore.

SMS truffa e chiamate spam: il blocco parte dallo smartphone

Sul fronte degli SMS truffa, Oblio One include un motore anti-smishing già configurato, in grado di riconoscere messaggi sospetti in cinque lingue: italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo. L’app controlla segnali tipici delle truffe: link abbreviati, domini poco affidabili, indirizzi costruiti per ingannare l’utente e testi che imitano banche, corrieri o enti pubblici. Quando trova un messaggio rischioso, però, non lo cancella. Blocca la notifica e avvisa l’utente, lasciando a lui la possibilità di controllare. Una scelta prudente.

Per le chiamate spam, invece, il blocco scatta prima che il telefono inizi a squillare. È quello che viene definito “blocco reale”. Non si basa su elenchi pubblici di numeri, ma su regole locali: rifiuto dei numeri non presenti in rubrica, whitelist, blacklist, blocco dei prefissi e protezione dei numeri di emergenza. Numeri come 112, 113, 115 e 118 restano autorizzati in modo predefinito. C’è anche una configurazione guidata per tenere l’app attiva in background, aspetto spesso delicato sugli smartphone Android.

Gratis subito, Pro a pagamento: funzioni, limiti e prezzo una tantum

Oblio One si scarica gratis dal Google Play Store e già nella versione base offre le funzioni essenziali contro spam, smishing e chiamate indesiderate. Non ci sono banner pubblicitari né abbonamenti obbligatori. Chi cerca strumenti in più può scegliere la versione Pro, proposta a 5,99 euro una tantum, senza rinnovi.

Il pacchetto a pagamento sblocca i profili orari automatici, utili per adattare i filtri ai diversi momenti della giornata: lavoro, casa, sonno o vacanza. In più permette di personalizzare i numeri di emergenza, creare regole di blocco senza limiti e consultare lo storico completo delle chiamate bloccate.

Resta da capire come l’app si comporterà su larga scala e sui modelli Android più rigidi nella gestione del risparmio energetico. Per ora, però, la proposta è chiara: una soluzione italiana, gratuita nella versione base, immediata e centrata sulla privacy, per provare a dire addio allo spam quotidiano fatto di telefonate e messaggi sospetti.