Una novità che arriva dopo le critiche, più o meno esplicite, al redesign del 2025, accusato da molti di aver reso meno immediata la navigazione tra generi e raccolte. La segnalazione arriva da Xataka Smart Home e MundoPlus TV. Per ora riguarda alcune app per dispositivi da salotto e punta a risolvere una scena che tanti conoscono bene: aprire Netflix, scorrere per minuti, poi chiudere tutto senza aver visto nulla.

La novità più evidente è il ritorno di una barra orizzontale di categorie nella schermata iniziale di Netflix. Si trova sotto il menu principale e sopra la sezione “Continua a guardare”. Non è, almeno da quanto emerge, una funzione davvero inedita: qualcosa di simile era già apparso in passato, prima di sparire intorno a metà maggio 2025, quando la piattaforma aveva cambiato la struttura della home.

Il funzionamento è molto semplice. L’utente apre l’app, arriva sul nuovo banner e può scorrere tra raccolte tematiche, generi e contenuti selezionati senza dover usare la ricerca interna. In sostanza, come ha spiegato Xataka Smart Home dopo aver provato la funzione su dispositivi compatibili, è una scorciatoia per chi non vuole lasciare tutto in mano all’algoritmo. Meno passaggi, meno tempo perso. Almeno nelle intenzioni.

La scelta arriva mentre le piattaforme di streaming provano a combattere quella che molti chiamano “fatica da catalogo”: troppi titoli, troppe anteprime, troppe righe personalizzate. Netflix, che da anni punta su suggerimenti automatici e profili personali, recupera così un’idea più semplice e familiare. Quasi da videoteca digitale: scegliere per genere, per atmosfera, per momento della giornata.

Le 23 categorie: dai generi classici agli stati d’animo, fino all’astrologia

Secondo le prime verifiche della stampa specializzata, nella nuova schermata compaiono almeno 23 categorie Netflix. Ci sono i generi più noti — commedie, drammi, documentari, azione, fantascienza, film romantici — ma anche raccolte meno tradizionali, costruite su criteri più vicini al modo in cui spesso si decide cosa vedere dal divano.

Un utente sceglie cosa guardare su una smart TV grazie a una barra di categorie ben visibile nella schermata iniziale.

Tra le voci segnalate ci sono infatti “Stati d’animo”, “Momenti del giorno” e persino “Astrologia”. Categorie che non guardano solo al contenuto, ma anche al momento in cui viene scelto. Una serie breve dopo cena, un film leggero nel weekend, qualcosa da guardare senza pensarci troppo: la logica sembra questa. In mezzo compaiono anche raccolte legate a franchise o fenomeni del momento, come WWE, K-pop Demon Hunters e i contenuti natalizi, già messi in evidenza con l’avvicinarsi di dicembre.

Sotto la nuova area dedicata alle categorie, Netflix continua a mostrare le sezioni più classiche, tra cui novità e titoli più visti. La differenza sta nel punto di accesso. Ora l’utente vede subito un’alternativa alle raccomandazioni automatiche, senza digitare parole chiave e senza ricordare i cosiddetti codici segreti Netflix, usati da alcuni abbonati per raggiungere generi nascosti o più specifici.

Dove si vede già: Fire TV e Apple TV, per ora niente web e mobile

La nuova barra non è ancora arrivata ovunque. In base alle prove citate da Xataka Smart Home, la funzione è già visibile su Fire TV e Apple TV, due dispositivi molto usati per guardare Netflix sul televisore di casa. Chi ha aperto l’app in queste ore su quei sistemi ha trovato la riga di categorie subito sotto il menu principale, senza dover modificare impostazioni o fare aggiornamenti manuali.

Diversa, almeno per ora, la situazione sugli altri dispositivi. La funzione non risulta disponibile sulla versione web di Netflix, né sulle app per Android e iPhone. Anche su televisioni e box con Android TV o Google TV, secondo le segnalazioni raccolte, la barra non sarebbe ancora comparsa. Netflix non ha pubblicato un calendario ufficiale, quindi non è chiaro se si tratti di un test limitato o di un rilascio graduale.

Non è un dettaglio da poco. Le novità delle app di streaming spesso arrivano prima su alcuni dispositivi e solo dopo sugli altri. In passato Netflix ha già provato interfacce, pulsanti e anteprime su gruppi ristretti di utenti, osservando poi come venivano usati prima di allargare la modifica. Anche questa volta conviene andarci cauti: la funzione c’è, ma non è ancora per tutti.

Perché Netflix fa marcia indietro sul redesign del 2025

Il ritorno delle categorie in home sembra una correzione parziale del redesign Netflix del 2025. Allora il menu principale era stato spostato nella parte alta della schermata e l’accesso diretto ai generi era uscito dalla prima vista. Le categorie non erano sparite del tutto, ma erano finite in percorsi meno immediati, soprattutto attraverso la ricerca. Per molti utenti, un passaggio in più. E quindi un fastidio.

Con questa scelta, Netflix sembra ammettere che la personalizzazione automatica non basta sempre. I suggerimenti funzionano, certo, ma non intercettano ogni situazione. C’è chi vuole una commedia senza leggere dieci schede, chi cerca un documentario al volo, chi preferisce lasciarsi guidare da una raccolta già pronta. In casi del genere, una barra orizzontale chiara e visibile appena si apre l’app può contare più di un consiglio costruito sui minuti di visione precedenti.

La direzione è quella di una home più leggibile, dopo anni in cui lo streaming ha puntato molto su anteprime automatiche, copertine dinamiche e righe personalizzate. Netflix riporta le categorie in home non per nostalgia, ma per rendere più rapida la scelta. Se il test verrà esteso, la piattaforma potrebbe aver trovato una risposta concreta a un piccolo rito quotidiano degli abbonati: accendere la tv, aprire l’app e chiedersi, ancora una volta, cosa guardare.