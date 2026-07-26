Finalmente queste famose App diventano gratuite e per tutti: le ho già scaricate

Sul Google Play Store è spuntata una nuova lista di app e giochi Android gratis, anche se di solito sono a pagamento.

Sono promozioni a tempo, lanciate dagli sviluppatori per spingere download e visibilità prima del ritorno al prezzo normale. Il punto è proprio questo: bisogna fare in fretta. Molte offerte risultano legate agli annunci del 23 luglio e possono sparire da un giorno all’altro. Prima di scaricare, quindi, conviene aprire la scheda dell’app e controllare che il prezzo sia davvero a zero.

Le offerte Android da scaricare subito: occhio a scadenze e prezzi azzerati

La nuova tornata di app Android gratis riguarda soltanto il Play Store di Google. Apple, secondo quanto riportato da TECHBOOK, avrebbe infatti iniziato a intervenire contro gli sviluppatori che presentano le proprie app come offerte gratuite. Nella lista ci sono titoli che normalmente costano da 0,49 euro a 7,99 euro, con scadenze tra il 25 luglio e il 6 agosto 2026.

Il consiglio è semplice, ma vale la pena ripeterlo: prima di premere su “Installa”, meglio controllare il prezzo. In queste promozioni il passaggio da gratis a pagamento può arrivare anche senza troppi avvisi. Attenzione anche a pubblicità e acquisti in-app, perché non sempre “gratis” vuol dire davvero senza costi dopo il download.

Giochi gratis in evidenza: zombie, puzzle, RPG e simulatori

La parte più ricca riguarda i giochi Android gratuiti, con diversi nomi già molto scaricati. Tra quelli da tenere d’occhio c’è Neo Monsters, strategico RPG con combattimenti 4 contro 4, valutato 4,4 stelle e con oltre 5 milioni di download: l’offerta resta attiva fino al 31 luglio. Stessa scadenza per Zombie Age 3 Premium: Survival, shooter 2D con più di trenta armi, oltre 83.000 recensioni e una valutazione di 4,4 stelle.

Chi preferisce atmosfere più cupe può puntare su Dead God Land – Light Survival, di solito venduto a 7,99 euro e gratis fino al 27 luglio. Ci sono poi i titoli più leggeri, perfetti per una pausa o per un viaggio: Sudoku Master Premium: Offline, valutato 4,5 stelle con oltre 100.000 download, resta gratuito fino al 3 agosto, mentre Jewels Match 3 Puzzle: Offline ripropone il classico schema “abbina tre simboli” e resta in promozione fino al 6 agosto.

Per chi vuole qualcosa di più veloce ci sono Shadow Hunter: Offline Premium, hack-and-slash da 4,7 stelle gratis fino al 25 luglio, Box Head: Roguelike Premium, tra zombie e armi pesanti, e [VIP] Missile Dude RPG: idle, clicker game valutato 4,8 stelle su oltre 90.000 recensioni. Più particolare Cooking Kawaii: Küche, simulatore di cucina con oltre un milione di download, gratuito fino al 28 luglio.

Tre tool utili senza costi: fonometro, video editor e ridimensionamento immagini

Non ci sono solo giochi. La selezione comprende anche tre strumenti Android piuttosto pratici, di quelli che si scaricano per curiosità e poi possono tornare utili. Schallmesser & Detektor Pro, normalmente a 3,29 euro, misura il volume in decibel e permette di impostare avvisi sonori; ha oltre 100.000 download e l’offerta scade il 26 luglio. Video Speed Editor, venduto di solito a 5,49 euro, serve a cambiare la velocità dei video, rallentandoli o accelerandoli, ed è indicato come gratuito fino al 30 luglio.

Chi lavora spesso con foto e allegati può invece guardare a Image Resizer, app per ridimensionare più immagini insieme in centimetri, pollici o pixel: costa abitualmente 3,19 euro, ha una valutazione di 4,3 stelle e la promozione termina il 25 luglio. Anche qui la regola non cambia: aprire la pagina del Play Store, verificare che il prezzo sia davvero a zero e solo dopo scaricare.