Sul Google Play Store, undici applicazioni normalmente a pagamento sono state segnalate come gratuite il 19 novembre 2026, ma le offerte hanno scadenze differenti.

La selezione, pubblicata da TECHBOOK, comprende nove giochi e due strumenti, dalle avventure fantasy ai rompicapi fino alle utilità per smartphone. Alcuni titoli tornano a pagamento già il 20 novembre, altri rimangono in promozione fino ai primi giorni di dicembre. Prima di installare, conviene controllare nella scheda dell’app il prezzo effettivo, la presenza di pubblicità e gli acquisti integrati: un’offerta annunciata non garantisce che sia ancora disponibile.

Offerte a tempo sul Play Store: prezzi azzerati, ma solo per pochi giorni

Le app Android gratis segnalate fanno parte delle promozioni lampo che compaiono di tanto in tanto sul Play Store: per un periodo limitato il prezzo scende a 0 euro, poi l’app torna a pagamento, spesso senza grandi avvisi. E qui il punto è proprio questo: bisogna muoversi in fretta. Alcune offerte scadono già il 20 novembre 2026, come Solitaire Pro: Card Games, venduta normalmente a 2,89 euro. Altre restano disponibili più a lungo: è il caso di Stickman Legends, che di solito costa 1,79 euro e resta in promozione fino al 3 dicembre 2026.

Secondo la selezione pubblicata da TECHBOOK il 19 novembre 2026, le applicazioni coinvolte sono undici: nove giochi e due strumenti, tutti destinati ai dispositivi Android. Le scadenze non sono uguali per tutti i titoli e possono essere soggette a modifiche. Il consiglio, prima di scaricare, è semplice: aprire la scheda dell’app, controllare che il prezzo sia ancora 0 euro e dare un’occhiata a pubblicità e acquisti in-app. Gratis, infatti, non significa sempre senza costi o limiti.

Giochi gratis per Android: da Stickman Legends a Neo Monsters, cosa c’è da scaricare

La fetta più ricca riguarda i giochi Android in offerta, con titoli piuttosto diversi tra loro. Stickman Legends: Kampfspiele, a metà tra gioco di ruolo, azione e shooting, ha una valutazione di 4,1 stelle su 5, oltre 272 mila recensioni e più di 10 milioni di download. Numeri importanti, anche se bisogna tenere conto della presenza di annunci e acquisti integrati. L’offerta è indicata fino al 3 dicembre 2026. Nella selezione compare anche Soul Evolve: Epic Fantasy Hero, normalmente venduto a 1,09 euro: un gioco fantasy in cui si allenano eroi da schierare in combattimenti tattici. Ha una valutazione di 4 stelle, circa 8.500 recensioni e oltre 100 mila download. La promozione è prevista fino al 27 novembre.

Chi cerca qualcosa di più strategico può puntare su Neo Monsters, normalmente venduto a 0,50 euro: un RPG tattico con scontri 4 contro 4 e squadre fino a 16 mostri. Qui la valutazione sale a 4,4 stelle, con 240 mila recensioni e oltre 5 milioni di download. L’offerta termina il 22 novembre. In lista c’è anche Dead God Land – Light Survival, survival horror post-apocalittico con zombie, di solito a 7,99 euro, gratuito fino al 1° dicembre. Più leggera la proposta di Braincup, normalmente a 0,99 euro, pensata per allenare memoria e concentrazione con 42 minigiochi: in questo caso la scadenza è il 21 novembre.

Per chi preferisce i rompicapi ci sono Words Search – Word Puzzles, normalmente venduto a 2,69 euro, in cui bisogna trovare parole nascoste tra le lettere, e Water Sort – Color Puzzle Pro, puzzle cromatico adatto a partite brevi, di solito a 3,29 euro. Entrambi risultano in promozione fino al 28 novembre. Più classici, invece, Solitaire Pro: Card Games, normalmente a 2,89 euro e gratis fino al 20 novembre, e Sudoku Classic, abitualmente venduto a 0,19 euro, ancora senza recensioni ma già oltre i 1.000 download. Per quest’ultimo la promozione è prevista fino al 27 novembre. “Scaricate solo quello che userete davvero”, ripetono spesso gli utenti nelle community Android. Sembra ovvio, ma evita di riempire il telefono di app dimenticate dopo cinque minuti.

Tool gratis del momento: Clear Wave e Video Speed Editor, utili ma da controllare prima

Tra gli strumenti finiscono in promozione Clear Wave – Water Eject Pro e Video Speed Editor, entrambe gratis per un periodo limitato. Clear Wave, che normalmente costa 2,29 euro, promette di aiutare a espellere acqua o residui dai diffusori dello smartphone usando frequenze sonore. Ha 4,5 stelle, circa 1.460 recensioni e oltre 100 mila download. La promozione è indicata fino al 26 novembre 2026. Va però usata con prudenza: se il telefono ha avuto un contatto serio con liquidi, non sostituisce l’assistenza tecnica.

Video Speed Editor, invece, di solito costa 5,49 euro e serve a cambiare la velocità dei video, rallentandoli o accelerandoli per montaggi veloci da pubblicare sui social. La valutazione è di 4,2 stelle, con 388 recensioni e più di 10 mila download. L’offerta è prevista fino al 22 novembre 2026.

Anche in questo caso conviene controllare prima di installare: permessi richiesti, aggiornamenti recenti e compatibilità con il proprio dispositivo possono fare la differenza tra una buona occasione e l’ennesima app destinata a restare inutilizzata. Le date riportate si riferiscono alle promozioni segnalate il 19 novembre: per sapere se un’app è ancora gratuita, fa fede il prezzo mostrato dal Google Play Store al momento del download.