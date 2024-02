Fineco: il conto online del futuro, per te 12 mesi di canone zero

Prelievi senza carta, carta di credito, debito o ricaricabile, bonifici in Italia e verso l’estero, SPID, pagamenti mobile, finanziamenti e possibilità di pagare utenze, bollettini e tasse: sono i tanti servizi inclusi nel conto online Fineco, che con la sua offerta smart si pone l’obiettivo di aiutare le persone a gestire le proprie finanze in modo più semplice.

La nuova promozione si rivolge a tutti coloro che decideranno di aprire un conto Fineco tramite questa pagina entro il 12 aprile: per loro 12 mesi di canone zero, indipendentemente dall’età.

I vantaggi del conto online Fineco

Tra i principali punti di forza di Fineco si annovera l’ampia scelta di carte di pagamento. All’apertura del conto si riceverà a casa una carta di debito VISA con un massima fino a 5.000 euro al mese, volendo però è possibile richiedere anche una carta di credito VISA o Mastercard con l’opzione di pagamento a rate, la carta Gold World con polizza travel e protezione acquisti, e la carta ricaricabile ideale per i pagamenti online con ricariche gratuite.

Riguardo ai servizi smart inclusi nel conto, citiamo i prelievi senza carta presso gli ATM UniCredit e l’app FinecoPay. Quest’ultima consente di inviare o raccogliere denaro via SMS o WhatsApp in tempo reale, senza la necessità di conoscere l’IBAN (è sufficiente conoscere il numero di cellulare).

L’apertura del conto online Fineco avviene tramite questa pagina e richiede un documento di riconoscimento in corso di validità, il proprio smartphone, la residenza italiana e la maggiore età. Se lo si apre entro il 12 aprile, i primi 12 mesi sono a canone zero.

