Finestre BRILLANTI con la Lavavetri Bosch SCONTATISSIMA AL 30% con il Prime Day

Per avere sempre finestre brillanti e senza il minimo alone, prova questo gadget di ultima generazione super funzionale! Parliamo della Lavavetri Aspiragocce Elettrico Bosch Home and Garden che, in occasione del Prime Day, oggi è disponibile su Amazon a soli 46 euro con un mega sconto del 30%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, hai poco tempo a disposizione e sono rimasti gli ultimissimi articoli scontati!

Lavavetri Aspiragocce Elettrico Bosch Home and Garden: funzionalità e modalità di utilizzo

La Lavavetri Aspiragocce Elettrico Bosch Home and Garden è un gadget tech super versatile di cui non potrai più fare a meno.

Questa spazzola a batteria GlassVac è indicata per pulire non solo le finestre, ma anche i box doccia, le piastrelle e gli specchi. I risultati saranno davvero impeccabili e, soprattutto, non avrai traccia di striature.

La modalità di utilizzo è semplicissima in quanto la struttura del dispositivo è leggera e maneggevole, e non richiede di appoggiarsi al davanzale. In più la macchina è dotata di un pratico indicatore a LED del livello di carica della batteria e di un’elevata autonomia, per un impiego senza interruzioni.

Nella promozione sono inclusi diversi strumenti: il flacone per applicazione a spruzzo con panno in microfibra, un accessorio da 266 mm con labbro estraibile, un accessorio da 133 mm con labbro estraibile. La sostituzione degli accessori è semplice e veloce, per svolgere vari tipi di lavori su diverse superfici.

Oggi la Lavavetri Aspiragocce Elettrico Bosch Home and Garden è disponibile su Amazon a soli 46 euro con un mega sconto del 30%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, hai poco tempo a disposizione e sono rimasti gli ultimissimi articoli scontati!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.