FINOM, il conto corrente pensato per i liberi professionisti

Sei un libero professionista e hai bisogno di un conto e di servizi che ti supportino nella gestione della tua attività? Puoi approfittare del conto FINOM, che include tutto l’essenziale per una gestione facile e veloce delle tue finanze.

Iscrivendoti al servizio con lo sconto a te riservato hai subito un conto IBAN italiano in 48 ore, 3% di cashback, un sistema di gestione delle spese per controllare le uscite tue e del tuo team e una fatturazione elettronica integrata pensata per aiutarti ad essere pagato più velocemente.

Perché scegliere FINOM, il conto online per i liberi professionisti

Scegliendo FINOM approfittando della prova gratuita di 30 giorni hai subito accesso ad un conto di pagamento pensato per imprese e professionisti con IBAN, carte fisiche e virtuali incluse nel prezzo. Hai tutte le principali funzionalità di un conto tradizionale: integrazione con la fatturazione, divisione delle spese per categorie, riconciliazione, possibilità di creare sotto-conti con IBAN dedicato e accessi personalizzati per il commercialista e altri membri del team.

I dati e i tuoi soldi saranno sempre protetti nel migliore dei modi con il massimo livello di sicurezza possibile, con doppia crittografia, trasmissione attraverso canali crittografati TLS e protezione generale con crittografia end-to-end.

Potrai usufruire di sistemi completi per la gestione delle tue fatture elettroniche, come l’integrazione con PayPal per pagamenti immediati e la possibilità di inviarle subito via email e WhatsApp tramite appositi pulsanti dedicati.

Un team di esperti sarà comunque sempre a tua disposizione 7 giorni su 7, 24 ore su 24 con supporto telefonico o video dedicato con un tempo di risposta garantito inferiore al minuto.

Approfitta dello sconto e apri il tuo conto FINOM per semplificare la gestione della tua attività imprenditoriale: con il pacchetto “Start” puoi provarlo per sei mesi e decidere di cancellarlo in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.