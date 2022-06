Fire 7: da oggi in Italia il tablet di nuova generazione di Amazon

Amazon ha annunciato ufficialmente l’arrivo in Italia del suo tablet di nuova generazione. A partire da oggi, infatti, il Fire 7 è acquistabile su Amazon.it a 79,99 euro (versione da 16GB con pubblicità). Maggiori prestazioni, velocità e autonomia insieme a un’esperienza migliorata grazie al doppio della RAM e al 40% in più di durata della batteria, sono tra i punti di forza di un dispositivo che non lascia spazio a compromessi. Il nuovo Fire 7 è disponibile nella colorazione nera, con o senza pubblicità, con custodie vendute separatamente e disponibili a 29 euro nelle colorazioni blu, rosso e viola.

Amazon presenta Fire 7

“Il nostro tablet più venduto ora è ancora più performante”, ha affermato Eric Saarnio, Vice President di Amazon Devices International. “Questa nuova generazione offre ai clienti ancora di più di ciò che amano, come prestazioni migliorate e una maggiore durata della batteria, a soli 79,99 euro. Fire 7 è l’ideale per chi cerca portabilità e durata, perché consente di godersi facilmente libri, film, app, giochi, navigare sul Web e gestire al meglio la propria lista di cose da fare”.

Prestazioni più veloci : Fire 7 ha un processore quad-core da 2,0 GHz più veloce del 30% e una RAM con una capacità doppia rispetto alla generazione precedente, per tornare velocemente al proprio videogame o saltare rapidamente da un’applicazione all’altra.

: Fire 7 ha un processore quad-core da 2,0 GHz più veloce del 30% e una RAM con una capacità doppia rispetto alla generazione precedente, per tornare velocemente al proprio videogame o saltare rapidamente da un’applicazione all’altra. Maggiore autonomia della batteria : 40% di autonomia in più rispetto alla generazione precedente per un massimo di 10 ore di navigazione, riproduzione video e altro ancora. Disponibile con adattatore USB-C e 5W in-box per una ricarica più facile.

: 40% di autonomia in più rispetto alla generazione precedente per un massimo di 10 ore di navigazione, riproduzione video e altro ancora. Disponibile con adattatore USB-C e 5W in-box per una ricarica più facile. Sottile, leggero e resistente : Con uno schermo da 7 pollici, Fire 7 è comodo da portare in giro e resiste a schizzi d’acqua, cadute e usura quotidiana, risultando due volte più resistente di iPad Mini (2021) nei test di caduta.

: Con uno schermo da 7 pollici, Fire 7 è comodo da portare in giro e resiste a schizzi d’acqua, cadute e usura quotidiana, risultando due volte più resistente di iPad Mini (2021) nei test di caduta. Accesso all’intrattenimento : È possibile guardare o scaricare film e programmi TV su Prime Video, Netflix, Disney+, e altri servizi[1]. Si possono anche utilizzare applicazioni come TikTok, effettuare chiamate su Zoom, connettersi con gli amici su Facebook o Instagram, navigare sul web, leggere eBook, e giocare.

: È possibile guardare o scaricare film e programmi TV su Prime Video, Netflix, Disney+, e altri servizi[1]. Si possono anche utilizzare applicazioni come TikTok, effettuare chiamate su Zoom, connettersi con gli amici su Facebook o Instagram, navigare sul web, leggere eBook, e giocare. Contenuti Kindle : Con la modalità scura supportata da Android, i clienti possono comodamente leggere in qualsiasi momento, sia di giorno che di notte, grazie ad una visualizzazione bianco su nero.

: Con la modalità scura supportata da Android, i clienti possono comodamente leggere in qualsiasi momento, sia di giorno che di notte, grazie ad una visualizzazione bianco su nero. Rimanere connessi : Ottimizzato per le videochiamate in modalità orizzontale, con telecamere HD frontali e posteriori da 2 MP e registrazione video HD 720p per foto e videochiamate.

: Ottimizzato per le videochiamate in modalità orizzontale, con telecamere HD frontali e posteriori da 2 MP e registrazione video HD 720p per foto e videochiamate. Climate Pledge Friendly: Come parte dell’impegno di Amazon per il Global Climate Pledge, i tablet Fire 7 presentano la certificazione ‘Reducing CO2’ di Carbon Trust, con un design che riflette l’obiettivo di decarbonizzazione in linea con il Climate Pledge. Inoltre, i tablet Fire 7 presentano il 35% di plastica riciclata post-consumo e il 95% del suo imballaggio è realizzato con fibra di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile o da fonti riciclabili.

Con Fire 7 puoi intrattenere tutta la famiglia, e guardare film, giocare e rimanere connessi è ancora più facile, a casa e in giro. Le dimensioni compatte del nuovo tablet di Amazon lo rendono infatti il perfetto compagno di viaggio. E poi hai fino a 10 ore di autonomia della batteria, connettore USB-C per una ricarica semplice, processore più veloce del 30% e RAM raddoppiata rispetto alla generazione precedente. Fallo tuo ora su Amazon a soli 79,99 euro, con le spedizioni rapide e gratuite offerte dal servizio Prime.

