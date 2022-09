Fire HD 8 è PURA POTENZA: il nuovo tablet di Amazon sta andando a ruba, AFFRETTATI

Il potente tablet di nuova generazione Fire HD 8 di Amazon è ufficiale da qualche giorno, ma ha già letteralmente scatenato la corsa alla prenotazione. Più sottile e più leggero rispetto alla serie precedente, con prestazioni più veloci del 30%, Fire HD 8 offre agli utenti un’esperienza di intrattenimento premium, sia a casa che in viaggio. E questo evidentemente fa gola a migliaia di appassionati che in queste ore stanno facendo di tutto per prenotare e accaparrarsi quindi la loro copia del dispositivo. Il Fire HD 8 è infatti disponibile per il preordine a questo indirizzo e anche se le spedizioni inizieranno il prossimo mese, il consiglio che vi diamo è quello di affrettarvi a bloccarlo, perché altrimenti rischiate di rimanere a bocca asciutta.

Fire HD 8, più sottile, leggero e veloce

Il nuovo Fire HD 8 offre agli utenti prestazioni avanzate: grazie al processore hexa-core più veloce del 30%, i clienti possono svolgere più attività nello stesso momento, dalla navigazione web alla visualizzazione di video. È possibile utilizzare la funzione picture-in-picture con app come Prime Video o suddividere lo schermo per inviare un’e-mail mentre si partecipa a una call su Zoom ad esempio, o cercare una ricetta mentre si guarda la propria serie TV preferita.

Lo schermo, poi, è elegante e resistente, dotato di un brillante schermo da 8” e realizzato in vetro alluminosilicato rinforzato, Fire HD 8 è più sottile, più leggero e ancora più potente di prima, due volte più resistente di Apple iPad mini (modello 2021) nei test di caduta. Con una maggiore autonomia della batteria fe la presenza del sistema audio Dolby Atmos, film, giochi e contenuti web si vedono e si sentono con una qualità incredibile in HD .

Con l’opzione di duplicazione dello schermo, i clienti possono trasmettere video, pagine web, app, foto e altro ancora su schermi più grandi e compatibili con la tecnologia Miracast, inclusi TV Samsung, Sony, LG e Philips selezionati, nonché smart TV con Fire TV integrata. Ma sono tante le cose che si possono fare e avere con questo device, da un’esperienza ancora più ricca con Prime a un sistema di archiviazione ottimizzata, fino a una maggiore accessibilità per tutti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.