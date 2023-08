Fire TV Cube, con lo sconto Amazon và a ruba: l'offerta che fa tremare i polsi è ORA

La terza generazione di Fire TV Cube è il miglior lettore multimediale per lo streaming di Amazon, con un nuovo processore octa-core da 2,0 GHz che lo rende più potente del 20% rispetto alla generazione precedente. Il processore potenziato aumenta la velocità di avvio delle app, rendendo l’esperienza con Fire TV la più fluida e scorrevole di sempre. Questo nuovo gioiellino può essere tuo su Amazon con appena 129€, con le spedizioni sicure, rapide e gratuite dei servizi Prime.

Fire TV Cube: tanta potenza e velocità

Fire TV Cube può essere controllato completamente tramite la voce grazie ad Alexa e include il supporto per il 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR e audio Dolby Atmos immersivo. Inoltre, offre una serie di nuove funzionalità, tra cui un ingresso HDMI, il supporto Wi-Fi 6E e il Super Resolution Upscaling. Di fatto è il lettore multimediale per lo streaming più veloce, potente e versatile mai realizzato dall’azienda.

Fire TV Cube è il primo lettore multimediale dotato di un ingresso HDMI, che offre ai clienti la versatilità di riunire i dispositivi d’intrattenimento collegando direttamente decoder via cavo compatibili, lettori Blu-ray e altro ancora. Con questo dispositivo i clienti possono controllare facilmente la TV in diretta, i decoder supportati e lo streaming on-demand tramite il telecomando vocale Alexa di Fire TV.

Fire TV Cube, il primo lettore multimediale per lo streaming con supporto al Wi-Fi 6E, dispone anche di un router compatibile, offre quindi ai clienti la possibilità di godere di un’esperienza di intrattenimento fluida con meno interferenze da parte di altri dispositivi Wi-Fi in casa. È inoltre dotato di una porta Ethernet per chi necessita di una connessione di rete cablata. Che aspetti? Prendilo ora su Amazon a 129€ con le spedizioni sicure, rapide e gratuite dei servizi Prime.

