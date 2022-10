Fire TV Cube, la PROPOSTA INDECENTE di Amazon: a 74€ è più che una tentazione

L’eccezionale e iconico lettore multimediale Amazon Fire TV Cube è al momento disponibile al suo minimo storico a soli 74€ con le spedizioni rapide e gratuite garantite da Prime. In pratica lo paghi il 38% in meno del suo prezzo di listino, con un risparmio netto di 45€. Se non è un affarone questo…

Amazon Fire TV Cube: proposta indecente a 74€

Questo dispositivo non ha bisogno di presentazioni: design elegante e minimalista, bello da mostrare accanto alla TV, è anche e soprattutto ideale per lo streaming in 4K Ultra HD. E’ il più potente lettore multimediale della serie Fire TV, per un’esperienza di streaming in 4K, rapida, senza intoppi e a mani libere. Dimenticati il telecomando e trova i tuoi contenuti preferiti usando solo la tua voce grazie al controllo vocale tramite Alexa.

Il device supporta inoltre Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN, Mediaset Infinity, RaiPlay e altri, quindi ti permette di goderti la visione di migliaia di film ed episodi di serie TV e ascoltare migliaia di brani musicali.

Dulcis in fundo, il dispositivo è progettato per tutelare la tua privacy: per disattivare l’audio dei microfoni, ti basta premere l’apposito pulsante Microfono on/off. Hai ancora dubbi? Una bestia di potenza come Amazon Fire TV Cube non lo troverai più a soli 74€ come in questo momento, con in più le spedizioni rapide e gratuite garantite da Prime.

