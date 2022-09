Fire TV Cube (terza generazione) in pre-ordine su Amazon: bloccalo ora

La terza generazione di Fire TV Cube è il miglior lettore multimediale per lo streaming di Amazon, con un nuovo processore octa-core da 2,0 GHz che lo rende più potente del 20% rispetto alla generazione precedente. Il processore potenziato aumenta la velocità di avvio delle app, rendendo l’esperienza con Fire TV la più fluida e scorrevole di sempre. Questo nuovo gioiellino, fresco di annuncio, puoi già prenotarlo su Amazon a 159€. La consegna avverrà poi, gratis, da venerdì 28 ottobre 2022 con i servizi Prime.

Fire TV Cube: tanta potenza e velocità

Fire TV Cube può essere controllato completamente tramite la voce grazie ad Alexa e include il supporto per il 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR e audio Dolby Atmos immersivo. Inoltre, offre una serie di nuove funzionalità, tra cui un ingresso HDMI, il supporto Wi-Fi 6E e il Super Resolution Upscaling. Di fatto è il lettore multimediale per lo streaming più veloce, potente e versatile mai realizzato dall’azienda.

Fire TV Cube è il primo lettore multimediale dotato di un ingresso HDMI, che offre ai clienti la versatilità di riunire i dispositivi d’intrattenimento collegando direttamente decoder via cavo compatibili, lettori Blu-ray e altro ancora. Con Fire TV Cube, i clienti possono controllare facilmente la TV in diretta, i decoder supportati e lo streaming on-demand tramite il telecomando vocale Alexa di Fire TV.

Fire TV Cube dispone anche di una porta USB aggiuntiva che consente di collegare facilmente le webcam compatibili per le videochiamate tramite Alexa Communications: basta dire “Alexa, chiama mamma” per entrare in contatto con la famiglia o gli amici dallo schermo più grande di casa. Fire TV Cube è anche il primo lettore multimediale per lo streaming con supporto al Wi-Fi 6E.

Grazie a un router compatibile, offre quindi ai clienti la possibilità di godere di un’esperienza di intrattenimento fluida con meno interferenze da parte di altri dispositivi Wi-Fi in casa. È inoltre dotato di una porta Ethernet per chi necessita di una connessione di rete cablata. Che aspetti? Prenotalo ora su Amazon a 159€ con la consegna che avverrà da venerdì 28 ottobre 2022 con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.